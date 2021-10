Simona Halep, declarație surprinzătoare. Nu crede că poate continua. „Mi-e greu să mă gândesc…”

Simona Halep pare să fie în formă la turneu de la Moscova. Jucătoarea de tenis profesionist a reușit să ne impresioneze din nou cu defensiva sa precisă. Nu a avut un sezon plin de succes, asta pentru că a fost nevoită să se retragă din majoritatea turneelor importante din cauza accidentării la picior. Totuși are timp să mai obțină câteva puncte și să crească din nou în clasamentu WTA la turneul de la Moscova și cel de la Cluj.

Primul meci de la Kremlin Cup i-a adus victoria în duelul cu Anastasia Potapova. Simona Halep s-a impus, fără emoții, încă din primul set, care a durat doar 40 de minute. În cel de-al doilea set, „Simo“ a întâmpinat câteva probleme, însă nu și-a pierdut calmul și a reușit să preia jocul. De la scorul de 3-1, Halep a început să revină și a reușit să se impună din nou, reușind să câștige și turul al doilea cu 6-4.

La finalul meciului, Simona Halep a făcut o serie de declarații cu privire la Kremlin Cup. Deși în trecut a obținut un titlu în acest turneu, de data aceasta, frumoasa româncă susține că nu se poate gândi la câștigarea competiției. Totuși, nimic nu este imposibil, iar ea va încerca să ajungă cât mai departe în competiție.

„A fost un meci dificil. Am mai jucat în Australia contra Potapovei și a fost un meci strâns. Știam că o să fie o bătălie dură, chiar dacă am câștigat ușor primul set. Anastasia lovește puternic și nu mi-e ușor să-i returnez loviturile, dar serva m-a ajutat mult în acest meci.

Mi-e greu să mă gândesc la titlu, am fost accidentată și nu am jucat mult în acset sezon, dar orice este posibil. Sper să pot juca multe meciuri aici, îmi place să stau la Moscova, pentru că am amintiri plăcute,” a precizat Simona Halep la finalul primului meci pe care l-a jucat la Moscova din 2013 încoace.

Simona Halep a reușit să mai urce un loc în clasamentul WTA, ajungând pe 18. Această urcare nu se datorează victoriei de astăzi, ci faptului că Elise Mertens a rămas fără 40 de puncte acumulate în stagiunea precedentă și a coborât pe locul 19. Cu cât evoluția româncei de la Moscova va fi mai lungă, cu atât are mai multe șanse să crească în clasamentul mondial. Între ea și Anastasia Pavlyuchenkova, ocupanta locului 16, nu este o diferență prea mare, ci doar de 124 de puncte.