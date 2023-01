Simona Halep, cu sufletul deschis: „Prima oară am vorbit armâneşte”. Imagini de colecție cu campioana României

Zeci de mii de persoane au apreciat o serie de imagini inedite cu Simona Halep și Kira Hagi, transmițând un mesaj în aromână. Jucătoarea de tenis le-a spus membrilor comunității aromâne, pe pagina de Facebook „Anveatsã Armãneashti”, în cadrul campaniei „SH-ARMÃNEASHTI TSÃ UNDZEASHTI!” („Și armâneşte ţi se potriveşte”), că oricine poate ajunge pe primul loc, dar că trebuie să aibă răbdare.

„Prima oară am vorbit armâneşte. Prima oară am simţit armâneşte. Cu timpul am ajuns prima în ceea ce fac. Şi tu poţi fi ca mine. Dar şi armâneşte ţi se potriveşte”, a spus Simona Halep în aromână.



Și Kira Hagi, fata lui Gheorghe Hagi, a declarat că oamenii nu trebuie să uite cine sunt cu adevărat și de unde provin. Aceasta a mai spus că limba aromână este foarte importantă pentru ea.

„Se spune că o comunitate care nu îşi cunoaşte istoria e ca un copil care nu îşi cunoaşte părinţii. Vorbim limba aromână pentru a nu uita cine suntem şi cine vom fi. Într-adevăr şi armăneşte ţi se potriveşte”, este mesajul ei.

Simona Halep păstrează tradițiile machedonești

Mai mult, fanii Simonei Halep s-au întrebat de ce a făcut nunta miercuri și nu în weekend. Psihopedagolul Anda Moraru a declarat că la machedoni, acest eveniment durează o săptămână și că trebuie invitate multe persoane. Aceasta a mai spus că jucătoarea de tenis a încercat să respecte cu sfințenie tradițiile machedonești.

La nuntă, ambele familii se ocupă de eveniment. La fată acasă se aranjează zestrea şi, vineri seara, rudele sunt aşteptate. Soacra invită domnișoarele de onoare la ceremonie cu un măr roșu, în care a înfipt o monedă.

Mai mult, invitații aruncă câte un ban în vasul cu făină, iar banii se împart între surate, domnișoare de onoare. Cavalerii de onoare treuie să bărbierească mirele și să asculte mai multe cântece specifice. Cu toate că Simona Halep a respectat tradițiile machedonești, căsnicia ei cu Toni Iuruc nu a fost de durată.