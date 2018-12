Simona Halep, desemnată „Campioană Mondială”: „Este o onoare imensă! Mă motivează și mai mult”

Federația Internațională de Tenis i-a acordat Simonei Halep titlul de „Campioană Mondială” a anului 2018.





În vârstă de 27 de ani, constănțeanca a terminat acest sezon pe locul 1 WTA, a doua oară consecutiv, iar în acest an a mai triumfat la Roland Garros și a fost finalistă la Australian Open. Astăzi, Halep a fost numită „Campioana Mondială” a anului 2018 de Federația Internațională de Tenis, distincție care a emoționat-o pe tenismena noastră.

„Este o onoare imensă să fiu numită «Campioană Mondială» de Federația Internațională de Tenis. Am avut un an incredibil. Am obținut primul titlu de Mare Șlem din carieră la Roland Garros și am terminat în fruntea ierarhiei WTA.

Este special să primesc recunoștința Federației. Asta mă motivează să muncesc și mai mult, să nu mă opresc aici”, a declarat Halep pentru ITF.

Ceilalți „Campioni Mondiali” ai anului în tenis sunt: sârbul Novak Djokovici (simplu masculin), americanii Mike Bryan și Jack Sock - dublu masculin - și cehoaicele Barbora Krejcikova și Katerina Siniakova - dublu feminin.

