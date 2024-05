Simona Halep a primit un nou wild card. Unde va juca în perioada 18-25 mai

Simona Halep a primit încă un nou wild card şi va fi prezentă pe teren şi săptămâna viitoare, după Trophee Clarins, turneu la care ia parte în zilele acestea. Simona Halep a mai primit wild-carduri atât de la turneul de la Oeiras, cât și de la Madrid, însă a luat decizia să nu joace din motive medicale.

Așadar, jucătoarea de tenis a primit un nou wild card pentru turneul care va avea loc la Rabat, Maroc. Halep face tot posibilul să-și revină la formă fizică de altă dată înainte de Roland Garros şi Jocurile Olimpice 2024. Acesta ar fi al treilea turneu la care participă, de la revenirea în circuit după suspendarea pentru dopaj.

Simona Halep a primit încă un nou wild card. Sursa foto: Facebook

După Paris, Halep se va afla la Rabat, în perioada 19-25 mai, la turneul dotat cu premii totale de 267,082 de dolari. În afară de Paula Badosa, vor fi și alete cunoscute la Rabat. Acestea sunt: Anna Blinkova, Sara Sorribes Tormo, Arantxa Rus, Xiyu Wang, Lucia Bronzetti sau Martina Trevisan, ultimele două fiind campioanele din ultimii doi ani.

Simona Halep talks about how happy she is to be in Paris and how she hopes to play well at the tournament this week as she has in the past. pic.twitter.com/0AChuqzE3L

— Romanian Tennis (@WTARomania) May 12, 2024