Simona Halep a primit cel mai frumos cadou de Crăciun din partea avocaților. Când va putea juca din nou tenis

Simona Halep a ales să petreacă Crăciunul din acest an la Londra. Nu este o destinație întâmplătoare pentru că acest loc are o însemnătate aparte pentru jucătoarea de tenis. Sportiva a fost prima româncă care a ridicat trofeul de la Wimbledon după un meci câștigat în fața Serenei Williams. În plus, Halep a cerut programarea unei audieri excepționale la Londra. Aceasta ar trebui să accelereze procedura în fața celor trei arbitri care vor judeca cazul Simonei la tribunalul indepedent Sport Resolutions.

Fostul număr 1 WTA este reprezentată de cea mai bună casă de avocatură din Franța care s-a specializat în cazuri de dopaj. Așadar, avocații Simoneu au cerut ca aceasta să fie audiată cât mai repede pentru că au siguranța că documentele justificative vor arăta nevinovăția sportivei acuzată că a folosit subtstanța Roxadustat.

Simona Halep va cere un wild card pentru Australian Open

Juriștii româno-francezi au cerut ridicarea suspendării pe termen nelimitat. Acest lucru va crea posibilitatea ca Simona Halep să poată primi unul dintre cele șapte wild carduri care au rămas pentru primul turneu de Gran Slam al anului, Australian Open. Venus Williams a fost prima jucătoare care a primit o astfel de invitație din partea organizatorilor.

Acesta este și unul dintre motivele pentru care Patrick Mouratoglou a trimis la București un sparring-partner. Acesta face parte din academia lui de tenis și s-a antrenat cu Simona Halep în ultimele două săptămâni. Dubla câștigătoare de Grand Slam speră să poate jucă la Melbourne unde are de apărat 240 de puncte după ce a ajuns până în sferturile de finală ale competiției.

Când va fi audiată Simona Halep

Sport Resolutions a refuzat inițial audierea în regim de urgență cerută de Simona la sediul din St Paul’s, 1 Paternoster Ln. Acest lucru înseamnă că cel mai devreme aceasta ar putea avea loc în prima săptămână din luna ianuarie. Procedura cea mai rapidă pe care o poate activa tribunalul independent se bazează pe principiul contradictorialității.

Acest lucru înseamnă că cele două părți implicate trebuie să fie informate în privința existenței procesului, cu conținutul pretențiilor și argumentației părții adverse. Cei trei arbitri nu pot lua o decizie decât după ce au citit toate documentele, iar părțile și-au expus poziția în timpul procesului în privința elementelor centrale ale litigiului. Simona Halep poate pierde 706 puncte WTA până în februarie. Acest lucru ar însemna nu numai ieșirea din top 10, dar nu s-ar mai afla nici printre primele 20 de jucătoare ale lumii, notează ProSport.