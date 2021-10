Simona Halep a plecat în aventura vieții ei. Mesajul sportivei pentru fani

Competița americană va debuta la începutul săptămânii viitoare, iar sportiva a ținut să precizeze câteva informații. Simona Halep și-a sărbătorit ziua de naștere în urmă cu puțin timp. Aceasta a împlinit 30 de ani și a declarat că obiectivul ei principal nu este acela de a câștiga turneul, ci vrea să-și recapete întâi tonusul competițional, cel avut înainte de multiplele probleme medicale.

Simona a povestit în ce relații este cu antrenorii ei

Ajutorii sportivei sunt Daniel Dobre și Adrian Marcu, aceștia au ajutat-o pe sportivă să facă mandră România.

”Îmi doresc să joc bine, m-am antrenat foarte bine în această perioadă. Am încredere, sunt pozitivă și sper să am un joc bun. Sper să fie și români. A fost un an foarte greu, mai ales după accidentările destul de mari. Nu mă gândesc să câștig turnee. Mai ales că încrederea, felul cum mă simt pe teren, nu e la nivelul maximum. Sunt persoane dragi mie (n.r. Daniel Dobre și Adrian Marcu), deja am pus suflet în această echipă. Mă simt bine cu ei și sper să iasă totul bine. Am făcut câteva schimbări în joc, vreau să progresez din punct de vedere tactic, jucând atâția ani și stând anul acesta, poate mi-am pierdut timingul”, a declarat Simona Halep, la plecarea spre Statele Unite pentru digisport.ro

Sportiva nu mai are încredere în ea

În urma accidentelor suferite, Simona Halep a declarat că încrederea ei este destul de scăzută, dar sportiva are un program încărcat în această toamnă și nu își permite să lase garda jos.

Simona Halep va disputa primul turneu din luna octombrie la Indian Wells, în perioada 6 – 17. Ulterior competiției pe care a câștigat-o în 2015, jucătoarea din România va evolua la Kremlin Cup, din Moscova, între 18 și 24 octombrie. La finalul lunii, Simona Halep va participa la Transylvania Open, de la Cluj, unde vă fi prezentă și Emma Răducanu, campioana de la US Open.