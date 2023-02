Simona Halep a fost nevoită să folosească substanțe interzise, după ce WTA a întârziat să aprobe o solicitare a sportivei

Simona Halep traversează cea mai grea perioadă a carierei după ce a fost suspendată provizoriu pentru dopaj. Ea urmează să fie audiată la finele acestei luni în procesul pe care l-a intentat pentru a-și demostra nevinovăția.

Între timp, au apărut noi amănunte despre problemele medicale ale sportivei în perioada turneelor americane la care Simona Halep a participat înainte de US Open. Potrivit unor documente prezentate de Prosport, jucătoarea de tenis s-a îmbolnăvit de sinuzită în luna iulie a anului 2022 și a solicitat WTA să îi dea aprobarea pentru a utiliza un tratament pentru această boală.

Tratament special

Simona Halep avea nevoie de această aprobare, deoarece decongestionantele nazale, dar și tabletele care se prescriu pentru sinuzită conțin substanțe interzise precum pseudoefedrină și glucocorticoizi (cortizol, prednison). Simona Halep ar fi dorit să urmeze tratamentul în perioada precompetițională.

WTA a întârziat însă mult această aprobare, astfel că sportiva a plecat bolnavă în SUA în data de 28 iulie. Abia în august a primit aprobarea pentru tratament și a fost nevoită să utilizeze substanțe interzise în timpul mai multor turnee. La doua dintre ele a abandonat din cauza stării de sănătate.

Simona Halep avea o predispoziție pentru sinuzită cronică din cauza deviației de sept, dar și a faptului că schimba foarte des mediul (călătorea foarte mult pentru turnee). Până în acest moment WTA nu a explicat de ce a întârziat aprobarea tratamentului.

Potrivit Agenției Mondiale Anti-Doping netratarea acestei boli poate duce la complicații grave: „Eșecul de a trata sinuzita sau un răspuns eșuat la tratament poate duce la tuse cronică, complicații orbitale sau complicații neurologice intracraniene, inclusiv orbire, oftalmită, meningită, abces cerebral sau osteomielita“.

A ales să se opereze

După ce a fost eliminată de la US Open și testată antidoping, Simona Halep a decis să ia o pauză competițională și să se opereze la nas. Nu știa atunci că testul a ieșit pozitiv. Sportiva a fost anunțată abia în luna octombrie.

„Având probleme cu respirația de mulți ani, care s-au înrăutățit, am decis să urmez sfatul medicului și să fac operația necesară. Nu am putut să fac operația la nas mai devreme pentru că nu am avut liberă o perioadă de trei luni pentru recuperare. Tenisul a fost prioritatea în viața mea. Însă acum am simțit că e timpul potrivit să fac ceva pentru mine. De aceea am ales și operația estetică. Și pe aceea am vrut să o fac de multă vreme, pentru că nu îmi plăcea deloc nasul meu. Am făcut-o și am rezolvat atât partea funcțională, cât și pe cea estetică“, a declarat Simona Halep, după intervenția chirurgicală, potrivit prosport.ro.