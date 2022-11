Simona Gheorghe, dezvăluiri despre fiul său: „Tare greu e când îl văd așa”

În ultimele zile, Vlad, fiul Simonei Gherghe s-a confruntat cu probleme de sănătate. Prezentatoarea TV l-a fotografiat în timp ce făcea aerosoli și le-a mărturisit internauților că îi este greu să-și vadă copilul așa. Deși urmează un tratament pentru a scăpa de viroză, tusea continuă să-i dea mari bătăi de cap.

„Off, tare greu e când îl văd așa, cu tusea asta groaznică. Cu gândul la toate mamele care sunt alături de puii lor, cu viroza asta urâtă rău…Sunt pline spitalele. Să fiți sănătoși!”, a scris Simona Gherghe, într-un Instastory.

Prezentatoarea are doi copii. O fetiță pe nume Ana Georgia (5 ani) și un băiețel mai mic, pe nume Vlad Ioan (3 ani). Ea a povestit că nu s-a așteptat să rămână însărcinată. „Suntem în formulă completă. În plus, nici nu mai am voie, am avut două sarcini dificile. Nu mă ajută nici vârsta: am 44 de ani. Oricum, la cât de greu am rămas însărcinată, nici măcar nu îndrăzneam să visez să am doi copii”, a declarat Simona Gherghe.

Cine este soțul Simonei Gherghe

Cel alături de care trăiește o adevărată poveste de dragoste de ani buni se numește Răzvan Săndulescu și sunt împreună de peste zece ani.

Vedeta este foarte discretă în ceea ce privește viața personală și nu vorbește prea des despre relația pe care o are cu Răzvan, bărbatul de care nu s-a îndrăgostit la prima vedere, dar pe care l-a plăcut din prima clipă și cu care s-a mutat după prima lună de relație. Mai mult, vedeta a afirmat că nu au depus prea mult efort pentru a avea o nuntă mare, a fost mai degrabă una intimă, în familie.

„Nu am pus foarte mare preţ pe povestea asta cu nunta. A fost o petrecere intimă, organizată într-un timp scurt. Nu am visat la rochia de mireasă şi sute de invitaţi… Mult mai mult decât să fiu mireasă mi-am dorit să fiu mamă”, a povestit Simona Gherghe pentru Viva.