Simona Bălănescu, despre momentele dificile ale carierei. Cine a orientat-o spre emisiuni medicale

Simona Bălănescu este realizatoarea emisiunii Doctor Medika, difuzată de Medika TV, post care aparţine grupului Clever. Ea a povestit, într-un interviu cum s-a reorientat de la emisiunile sociale către cele cu specific de sănătate.

Jurnalista a rememorat perioada în care a ales să se ocupe de emisiunile medicale. Ea a vorbit, într-un interviu, despre momentele dificile din cariera sa în televiziune.

Jurnalista realizează pentru Medika TV emisiunea Doctor Medika, difuzată de luni până joi, de la ora 18:00 – 20:00. Simona Bălănescu prezintă, de peste zece ani, rubrica de sănătate „Bună dimineaţa, Sănătate”, în cadrul matinalului „SuperNeatza cu Răzvan şi Dani”, la Antena 1. În plus, mai face și o rubrică zilnică, „Trăieşte sănătos cu Simona”, la radio Itsy Bitsy.

Ea a vorbit, într-un interviu, despre momentele grele prin care a trecut în cariera sa, ca jurnalist de televiziune. Între altele și-a amintit despre relansarea postului de televiziune Prima TV. Atunci, Simona Bălănescu a fost nevoită să renunțe la părul lung și negru.

„Când postul TV Amerom Canal 38 s-a relansat şi a devenit Prima TV, cred că am fost printre puţinii crainici păstraţi, dar mi s-a stabilit un nou look… Dintr-un păr superb, lung, ondulat şi negru, m-am trezit cu un păr scurt, drept, vopsit, şuviţe blonde şi şatene. Doamne, cât am suferit şi nu m-am lăsat până nu am revenit la culoarea mea naturală. Un alt moment dificil şi cu multe emoţii, a fost atunci când a izbucnit Războiul din Irak şi m-a prins în direct, la jurnalele de ştiri şi a trebuit să stau câteva ore în emisie şi să comentez cu un nod în gât”, a povestit Simona Bălănescu pentru Pagina de Media.