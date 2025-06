Politica Simion nu se împacă cu gândul că a pierdut alegerile: Am fost singuri împotriva tuturor







Liderul AUR, George Simion, nu recunoaște nici acum că a pierdut alegerile prezidențiale. Politicianul a declarat că i-au fost furate voturile de către Comisia Europeană și serviciile secrete franceze. El a mai spus că președintele Franței Emmanuel Macron este complet nediplomatic.

George Simion nu își asumă înfrângerea

„Nu am pierdut aceste alegeri. Noi suveraniștii, patrioții din România, am fost singuri împotriva tuturor, împotriva Comisiei Europene, care s-a implicat în aceste alegeri. Am fost singuri împotriva lui Emmanuel Macron. Este complet nediplomatic și Emmanuel Macron”, a subliniat Simion.

Noi acuzații la adresa lui Emmanuel Macron

Liderul AUR a mai declarat că Emmanuel Macron trebuie înlăturat și că îi va ajut pe francezi să scape de el. Simion a mai spus că președintele Franței stă foarte prost în sondaje.

„Nu are sprijinul poporului francez, stă foarte prost în sondaje. E dreptul poporului francez să-l înlocuiască pe Macron și să schimbe modul în care merg lucrurile. Noi, ca frați mai mici, întotdeauna inspirați de poporul vostru măreț și cultura voastră, vă sprijinim în această bătălie”, a conchis liderul AUR într-un interviu.

George Simion, despre alegerile din Polonia

Simion a mai declarat că Polonia a reușit să construiască un aparat de stat solid, „patriotic”, pe care și România ar trebui să-l adopte.

„Au avut un aparat în spate, sunt convins că polonezii au avut o fibră patriotică mai puternică. Nu trebuie să ne pară rău și să luptăm”, declara acesta.

Partidul AUR încearcă astfel să se poziționeze drept alternativa radicală la partidele tradiționale, pe care Simion le acuză că acționează în favoarea unor interese externe și nu a poporului român. „Geambași de suflete” este expresia folosită de George Simion pentru a caracteriza actuala clasă politică, acuzată de compromisuri și lipsă de viziune națională.

În ciuda rezultatului alegerilor, Simion a promis că AUR va rămâne „fidel principiilor conservatoare și naționaliste”, susținând că obiectivul său este „readucerea normalității în România și în Europa”.