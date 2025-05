Simion, foarte optimist: Câștigăm în stil mare turul al doilea

George Simion, candidatul AUR la alegerile prezidențiale, a afirmat vineri, într-un interviu cu fostul consilier al lui Trump, Steve Bannon, că va „câștiga în stil mare tur al doilea” în România și că, în termen de o lună, îl va readuce pe Călin Georgescu la conducerea țării.

Liderul AUR a declarat că va învinge în turul doi al alegerilor prezidențiale cu o diferență majoră față de contracandidatul său, Nicușor Dan.

„Câștigăm în stil mare în România în turul al doilea. Va fi o victorie zdrobitoare. Mă aflu în prezent la Paris, unde m-am întâlnit cu români de aici. Mai devreme am fost la Bruxelles. M-am întâlnit și cu diaspora română. Ieri m-am întâlnit cu Matteo Salvini, Meloni și cu românii noștri care trăiesc în Italia.

Marți am susținut candidatul polonez, deoarece duminică avem alegeri și în Polonia pentru funcția de președinte. Așadar, ar trebui să fie o victorie zdrobitoare, dacă nu fac ceva cu software-ul, dacă nu fură două milioane de buletine de vot. Va fi foarte greu, deoarece diferența este mare, așa că presupunem că nu vor fura. Și sperăm că vom reveni la democrație, la ordinea constituțională”, a spus acesta, în timpul interviului.

“It Will Be A Landslide” Romanian Populist Candidate Predicts Huge Victory As Country Approaches Final Round Of Voting @georgesimion pic.twitter.com/GR2lbnCm5C

