EVZ Special Silviu Predoiu dezvăluie cine a fost cel mai mare trădător din Serviciile Secrete ale Românie. Video







Marți, 11 septembrie, a avut loc o nouă ediție a podcastului „Hai Live” moderată de jurnalistul Robert Turcescu. Prezenți la discuții au mai fost și jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea, dar și fostul prim-adjunct al directorului Serviciului de Informații Externe, Silviu Predoiu. Cei patru au abordat diferite subiecte, printre care s-a regăsit și candidatura lui Silviu Predoiu la alegerile prezidențiale, dar și subiecte legate de spionaj.

Jurnalistul Robert Turcescu a menționat despre o nouă carte a autorului Yuval Noah Harari, Nexus. În acest nou volum el vorbește despre rețele de informații din Epoca de Piatră până în zilele noastre. Conform jurnalistului, Harari precizează că va fi foarte greu de gestionat ceea ce se va întâmpla în următorii ani în ceea ce ține de domeniul informațiilor.

Apariția unor „monștri”

De asemenea, Robert Turcescu mai amintea și despre faptul că în cartea sa, Harari mai precizează și despre bătălia cu inteligența artificială și că nu știe unde duce. În plus, autorul mai descrie și că s-ar putea ca omenirea să asiste la apariția unor „monștri” din acest punct de vedere. În acest context, jurnalistul i-a adresat o întrebare lui Silviu Predoiu, fostul prim-adjunct al directorului SIE. Mai exact: „Ce părere aveți despre aceste lucruri?”

Silviu Predoiu a explicat că în principiu „ne vom simți întotdeauna depășiți. Indiferent de domeniu, dacă abordarea noastră este constatativă”. Mai apoi el a început să explice exact la ce face referire.

„Eu am început și am studiat și am fost pregătit pentru spionajul dintr-o altă lume. Am fost pregătit în micropunct, documente fotografiate transformate în puncte de un milimetru pe care le ascundeai pe un material tipărit în locul punctului de la i sau virgulei de la ț”, a explicat Silviu Predoiu.

Mai apoi a continuat cu modalitățile în care a fost pregătit.

„Am fost pregătit să folosesc filmul subțiat. Adică filmul pe care îl scoteai de pe suportul de celuloid și rămânea atât de subțire încât într-un filtru de țigară puteai să bagi zeci de metri de film. Am rămas pregătit pentru identificarea de containere. Pentru identificarea filajului pe stradă”, a mai spus el.

O lume analitică

Conform spuselor lui Silviu Predescu, fostul prim-adjunct al directorului SIE, acesta a fost pregătit pentru o altă lume a spionajului. Mai apoi, jurnalistul Robert Turcescu a categorisit acest tip de spionaj ca provenind dintr-o lume analogică. Iar fostul spion a fost de acord.

„Dedicai trei, patru luni de zile din cunoaștere cuiva. Ca să afli dacă este căsătorit, data lui de naștere, dacă are copii, situația lui materială. Și am început gradual, ajungând într-o lume a spionajului digital. În care transferul de date nu se mai face la căsuțe poștale impersonale. Sunt transmisiuni scurte, de câteva secunde de la un kilometru. Nici nu mai vezi cine îți dă materialul, nici nu mai este nevoie să verifici. În care filajul nu mai este uman, când știam atunci când intram pe o stradă, în spațiul în care eram, și îmi aduceam aminte de curs. Și am intrat într-o lume în care camerele video te-au scutit de grija asta, în care oricum erai monitorizat. Ceea ce schimbă total modul de acțiune”, a mai precizat Silviu Predoiu.

Avansul Serviciului

Mai apoi, fostul prim-adjunct al directorului SIE, a explicat că Serviciul a ajuns printre cele mai bune din Europa, plecând de la un start cu celelalte. A precizat că a ajuns al doilea.

„Aveam această capacitate de a investi și o avem în continuare. Însă, folosim mijloacele moderne, ceea ce a însemnat studiu permanent, studiu de specialitate, urmărirea tuturor evoluțiilor, crearea în permanență de colective, astfel încât Serviciul de Informații Externe a ajuns ca undeva la nivelul anilor 2012-2015 să fie solicitat de cei care ne fuseseră consilieri în 2003 - 2004. Să explicăm cum am făcut acest salt, eventual să ținem prezentări despre cum funcționează anumite structuri”, a mai spus Silviu Predoiu.

A spus că Serviciul a reușit să facă un salt și să „recableze” funcționarea.

Cea mai mare vedetă a spionajului românesc

Mai apoi, jurnalistul Robert Turcescu l-a întrebat pe fostul prim-adjunct al directorului SIE dacă Mihail Caraman a fost cea mai mare vedetă a spionajului românesc.

„Indiscutabil a fost cea mai mare vedetă a spionajului românesc prin performanțe. Și a avut și această platformă că a fost popularizat. Noi am avut și alți ofițeri, și înainte și după el, care au obținut informații foarte bune, dar nu au mai fost popularizați”, a mai explicat Silviu Predoiu.

Un alt spion adus în discuție a fost Ioan Mihai Pacepa. Mai exact, Robert Turcescu l-a întrebat pe fostul prim-adjunct al directorului SIE dacă acest spion a fost cel mai mare trădător din Serviciile Secrete Românești.

„A fost cea mai de succes recrutare a americanilor din Serviciile de Informații Române. E un răspuns politicos. În realitate a trădat. Pentru că te raportezi la sistem”, a mai explicat el.

Ediția integrală a podcastului „Hai Live” cu Robert Turcescu din ziua de marți, 11 septembrie, poate fi vizionată integral aici.