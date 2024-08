Economie Silviana Petre Badea, CEO la Crama SERVE: Vinul este o artă, o adevărată măiestrie







Societatea Euro Română pentru Vinuri de Excepție, cunoscută și sub denumirea de Crama SERVE, reprezintă unul dintre cei mai cunoscuți producători de vin din Dealu Mare, dar și cea mai veche afacere care se ocupă cu această activitate în zonă. Este vorba despre o regiune renumită pentru condițiile climatice, ideale pentru cultivarea strugurilor roșii.

„Suntem o cramă de familie născută din ambiția, pofta de aventură și, ulterior, dragostea pentru vinul românesc a unui conte corsican, Guy de Poix”, povestește Silviana Petre Badea, director general la Crama SERVE, în cadrul unui interviu pentru Infofinanciar.

Guy de Poix, despre care Silviana Petre Badea a amintit, a decis în 1994 că Dealu Mare, cu Feteasca lui Neagră, cu oamenii lui dedicați viei și vinului, este locul în care merită să rămâi și să creezi un business. A fost primul care a avut acest curaj, în România post 1989, să aducă inovație, eleganță și etică în vinul românesc. Iar de-a lungul anilor, echipa de la SERVE se poate mândri cu multe inițiative.

Dintre aceste reușite, Silviana menționează prima cramă privată din România și primul vin (gamă de vinuri) eminamente sec în anii '90. Tot SERVE a lansat și primul rose sec din România. De amintit este și că această echipă a fost cea care a salvat un soi românesc, Feteasca Neagră, de la neființă prin supraproducție.

Crama SERVE, o moștenire

Vinul este o artă, o adevărată măiestrie poate. De aceea, oamenii care lucrează în domeniu trebuie să înțeleagă farmecul vinului. Iar echipa de la SERVE se încadrează perfect în această categorie. „La noi, arta aceasta a vinului este foarte importantă”, subliniază directorul general. „Ținem cont de respectul pentru consumator, pentru pământ, față de planetă și față de generațiile care vor urma”.

„În primul rând, nu am fi rezistat 30 de ani dacă nu ne-am fi onorat promisiunea către consumatorul nostru”, continuă Silviana Petre Badea. „Indiferent de categoria de preț, cine bea SERVE știe că vinul nu va dezamăgi. Și nu e simplu să faci asta atâția ani la rând”.

De aceea, directorul general de la SERVE ține să precizeze că tocmai asta face o diferență între un business de familie și o corporație. Ea este de părere că, în mod natural, o afacere de familie se gândește trans-generațional versus în termeni de an financiar. Spune că întreaga familie de la SERVE este foarte conștientă de impactul pe care ceea ce fac azi în business și în mediu îl va avea pentru generațiile următoare.

Cine este consumatorul SERVE

Iar această poveste nu ar fi putut ajunge aici și nici să meargă mai departe fără cei care apreciază un vin de calitate, cei care sunt doritori de astfel de experiențe. La SERVE se organizează adesea evenimente pentru un public nișat. „Blending Experience se adresează pasionaților și celor care au deja «microbul» vinului în sânge. Harvesting Party este pentru toată lumea care vrea să simtă din nou cum era să culegi via la bunici și tinde să aibă o audiență mai tânără, mai înclinată către petrecere etc.”, descrie directorul general al SERVE pentru Infofinanciar.

De asemenea, echipa acordă o atenție foarte mare degustărilor private, despre care Silviana spune că diferă de la concept la concept. În plus, oaspeții pot beneficia și de un serviciu special, de introducere în degustare. „Iar aici vin grupuri de oameni care sunt curioși să învețe despre vin și să intre în lumea noastră mai serios, să facă primii pași”, mai punctează femeia de afaceri. „Acomodăm și multe evenimente corporate, dar de dimensiuni reduse, de până în 50 persoane. Aici remarcăm curiozitatea participanților pentru jocurile de team building cu tematică de vin. Și, în general, la Cramă primim între 400 și 600 de vizitatori, depinde de an”.

Accent pe experiență

Silviana ne-a vorbit și despre fenomenul turismului viticol, care prinde din ce în ce mai mult în popularitate în ultimii ani. Se observă această ascensiune atât la Crama SERVE, cât și în întreg domeniul. Căci, după sub menționează directorul general al acestei afaceri, este vorba mai mult acum de căutarea și trăirea unei experiențe. După spusele ei, domeniul ospitalier este în continuă schimbare, se transformă.

Iar turismul viticol este acum o extraordinară oportunitate de a pune România și Dealu Mare pe harta vinului european, este de părere Silviana. „Sunt deja niște inițiative extraordinare, cel puțin în zona noastră”, spune ea. După care, oferă și exemple: „Familia Ene de la Domeniul Strehan a pus în operă un autocar de cursă regulată pentru tururi în Dealu Mare, pensiunile și hotelurile care s-au deschis și se extind oferă, la doar o oră distanță de București, experiențe complexe și incursiuni în lumea vinului”.

Totuși, ca în toate domeniile de activitate, îmbunătățirea își are locul ei. „Ne lipsește un pic de organizare, coeziune și o promovare, crearea unui obicei de consum pe oenoturism în Dealu Mare care să devină o alternativă la Valea Prahovei pentru bucureșteni, spre exemplu”. Iar la SERVE, evoluția este în prim-plan, are prioritate. „Suntem în plin proces de reașezare a business-ului, așadar ne bucurăm că am avut o cifră de afaceri foarte bună, de peste 2 milioane de euro, în condițiile în care am investit permanent aproape toate câștigurile în dezvoltarea Cramei”, adaugă Silviana.

În lumea businessului

Și că tot veni vorba despre business, tot Silviana este cea care vorbește despre deciziile din cadrul SERVE, atât despre cele comerciale, cât și despre cele de producție. Femeia de afaceri spune că hotărârile sunt luate cu respect pentru cei care vor trebui să trăiască pe mai departe cu ele, adică generațiile care vor urma, atât în business, cât și pe terroir-ul Dealu Mare.

De menționat că afacerea Crama SERVE deține și exploatează 65 de hectare de viță de vie în zona Ceptura. Anual, se poate vorbi despre o producție de circa 500.000 de sticle de vin. Dar și despre o cifră de afaceri de circa două milioane de euro, după cum a amintit anterior și directorul general.

Printre brandurile de vin produse se numără „Vinul Cavalerului”, „Terra Romana” și gama „Cuvee”. Crama este în special cunoscută pentru produsele premium Cuvee Charlotte, Cuvee Guy de POIX, chiar după numele celui ce a pus bazele afacerii. În plus, soiuri autohtone precum Feteasca Neagră sau Fetească Albă au un loc special în inima acestui business.

Căci SERVE este cunoscută în domeniu pentru asocierea acestor soiuri cu unele de renume internațional, de asemenea, în asamblaje excepționale. „Vindem toată producția din an și producem, în funcție de an, circa 500.000 sticle anual”, conchide Silviana Petre Badea.