Nopatea trecută pe scena de la Electric Castle a răsunat din nou melodia „Așa sunt zilele mele”, a lui Adrian Copilul Minune, iar tinerii iubitori de muzică electronică s-au distrat atunci când cântecul a început să răsune în boxe.

Piesa lui Adrian Minune s-a auzit, în cursul zilei de vineri, mixată de DJ-ul din Estonia Tommy Cash. Organizatorii nu au fost însă prea fericiți de alegerea lui, așa că au anunțat că nu va mai urca niciodată pe scena festivalului în cauză. „Thank you, Tommy Cash! For your last ever performance at Electric Castle”, au scris organizatorii.

Replica pe buzele tuturor acum este că „urmează Untoldul!”.

