Vineri, 31 iulie, Comitetul de urgenţă al OMS (format din 18 membri şi 12 consilieri) a cerut organizaţiei să furnizeze tuturor ţărilor instrucţiuni clare şi pragmatice ca răspuns la pandemia de COVID. Scopul urmărit ar fi menţinerea reacţiilor coerente şi urgente din partea statelor, tocmai pe fondul tendinței de relaxare după care toți tânjim.

Din păcate, cifrele nu ne lasă. Iar cifrele nu mint. Problema este că măsurile de combatere a răspândirii sunt luate de politicieni, iar paradoxul este că politicienii nu sunt crezuți, nici când spun adevărul. În cazul COVID-19, putem dubla însă cu cifrele și informațiile care ne vin de la specialiști și cu realitatea creșterii numărului de infectări într-un al doilea val care lovește acum majoritatea țărilor lumii.

Putem blama noile măsuri luate în această cheie și de guvernul Orban la București, îngroșând rândurile coronascepticilor sau populiștilor, indiferent de partid. După cum ați aflat, din 1 august, începând cu ora 23:00, terasele, barurile, cluburile, sălile de jocuri se vor închide pe parcursul nopții. La baza deciziei se află analize făcute de CNSU care indică faptul că activitatea în intervalul orar 23:00 – 06:00 este considerată cu risc epidemiologic crescut.

Este o lovitură pe care o primesc din plin, turiștii și proprietarii de HoReCa. Decizia face parte din Hotărârea nr.38 emisă de CNSU, care vizează mai multe zone din țară, deci nu doar litoralul, cum se zvonea inițial.

„Obiectivul nostru este să limităm răspândirea virusului. (…) Ce mai sunt închise? Restaurantele din spaţii închise, unde, să îmi fie iertat, deşi am avut discuţii, din cauza creşterii numărului de cazuri încă mai aşteptăm să luăm această decizie (a deschiderii restaurantelor – n.r.).

Mai sunt închise competiţiile sportive cu spectatori, evenimentele culturale, teatre, cinematografe în spaţii închise, concerte simfonice, operă, deci astea au rămas sub restricţii, pentru că, în general, ele au fost încadrate cu cel mai mare risc epidemiologic, în zona roşie. Şi OMS a arătat care sunt tipurile de activităţi, care e evaluarea riscului epidemiologic aferent fiecărei activităţi şi aceste activităţi sunt în zona roşie, cu risc major de transmitere”, argumenta, acum câteva zile, premierul Orban noile restricții.

Pe litoral, decizia este parcă și mai greu de digerat. „În ultimele zile am primit multe întrebări și mi s-au cerut multe lămuriri pe această temă. Mulți m-au acuzat că nu am luat atitudine și că nu am făcut lobby pentru judetul Constanța, având în vedere numărul relativ scăzut de infectări zilnice înregistrate în județul nostru”, a postat pe pagina sa de Facebook și prefectul Constanței, George-Sergiu Niculescu.

Contactat de EVZ, Marian Alecu, unul din proprietarii City Grill, cel mai mare lanț românesc de restaurante, apreciază drept nejustificată noua decizie. „Ce se doreste de la aceasta măsură? De ce ora 23? S-a decis că virusul este mai activ după această oră? Cei care merg cu mijloacele de transport în comun după această oră nu se expun riscului de infectare? Oricum, după ora respectivă, avem un număr mic de clienți. Cred că suntem o industrie lovită suplimentar și fără rost, cu un puternic efect psihologic pentru clienții noștri”, a spus acesta.

„Sunt conștient că astfel de măsuri sunt teribil de nepopulare. /…/ Îmi asum toate insultele (care de cele mai multe ori depășesc orice limită a bunului-simț), îmi asum criticile, îmi asum faptul că mulți politicieni vor specula această situație pentru a câștiga capital politic, doar este pre-campanie electorală”, a mai scris Niculescu pe pagina sa de Facebook, reamintind inclusiv marilor sceptici că trăim, totuși, cea mai mare criză sanitară a secolului nostru.

OMS continuă să estimeze că riscul de COVID-19 este foarte crescut, după cum se arată și în ultimul comunicat al organizaţiei și a subliniat importanţa unui răspuns eficient, care trebuie să fie unul naţional, regional şi global, în faţa pandemiei alcărei bilanț arată cam așa la acest moment – circa 17,6 milioane de persoane infectate și peste 680.000 de morţi.