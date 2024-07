Monden Show-ul verii de pe Netflix. Deja a cucerit publicul







România. Mihai Bobonete își bate joc de posteriorul său într-un show pe Netflix. Actorul din Las Fierbinți transformă o parte anatomică proprie într-un veritabil personaj principal. De-a lungul spectacolului, el râde de fundul său și povestește despre bețiile lui.

Mihai Bobonete e pe Netflix

Juratul de la Românii au talent ne introduce într-o lume simbolică, în care fundul nu mai e fund, ci este un personaj gata să treacă prin tot felul de aventuri amuzante. În show, fundul nu se mai vede ca pe ceva scârbos și ca pe un personaj caraghios.

Show-ul lui, pe primul loc pe Netflix

În iunie, show-ul de comedie al lui Bobonete „Back in business” a fost pe primul loc în preferinţele românilor pe platforma de streaming. Comediantul a fost filmat în Bucureşti, la Sala Palatului, şi la Londra, în Eventim Apollo, unde a strâns zeci de mii de români. În noul show de pe Netflix, actorul nu vorbește doar despre posterior, ci și despre beție, pandemie și soția sa.

Ce studii are Mihai Bobonete

Chiar dacă se bucură de un succes formidabil în stand-up și actorie, el a spus că nu are diplomă de actor. Acesta a povestit că Octavian Strunilă, care este și nașul lui, i-a recomandat să se facă actor și că a renunțat la Facultatea de Electrotehnică din Craiova și s-a mutat în București.

Mihai Bobonete a declarat că nu a terminat nicio facultate, chiar dacă intrase la UNATC. El consideră că meseria se fură și că te poți descurca și fără diplomă.

„Nici facultatea nu m-a plăcut pe mine, nici eu nu am plăcut-o pe ea. S-a întâmplat și la Electrotehnică. Deci eu am liceul la bază, nu mă laud cu asta, dar așa s-a întâmplat. Și a trebuit să fur trucuri de la colegi care au făcut școli, m-am inspirat, dar am și talent.Eu nu am terminat Actoria, am făcut un an și am plecat. Nu sunt legitimat de nici un fel. Cred că a fost o neînțelegere din ambele părți”, a mai spus , pentru Libertatea, Mihai Bobonete.