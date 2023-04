Sfaturile unui bătrân în vârstă de 109 ani pentru tineri. Se urcă zilnic la volan și se descurcă pe cont propriu

Vincent Dransfield a împlinit recent vârsta de 109. El își conduce zilnic mașina și se descurcă pe cont propriu. Acesta locuiește singur în casa sa din Little Falls, New Jersey. El trăiește acolo încă din 1945. În ciuda vârstei înaintate, el a spus că nu are nevoie de ajutor pentru a se deplasa prin locuința sa. Mai mult decât atât, bătrânul a mărturisit că se simte foarte bine pentru vârsta pe care o are și din acest motiv se consideră foarte norocos.

Nepoata lui Dransfield a declarat că bunicul ei nici măcar nu are dureri de spate sau de cap, precum are ea la vârsta de 48 de ani. Dransfield s-a născut pe 28 martie 1914 și pe lângă faptul că se bucură de o viață lungă, el este și foarte sănătos. Bătrânul a spus că niciodată nu s-a confruntat cu afecțiuni grave, precum cancerul sau bolile de inimă. El are un singur copil, trei nepoți și șapte strănepoți. Soția lui Dransfield a murit în anul 1992. Americanul și-a sărbătorit recent ziua de naștere alături de membrii familiei

Sfaturile bătrânului de 109 ani pentru tineri

Dransfield a fost timp de mai bine de opt decenii membru al departamentului local de pompieri voluntari și a ocupat postul de șef pentru o scurtă perioadă de timp. El a mărturisit că prietenii pompieri pe care și i-a făcut de-a lungul timpului l-au ajutat să meargă mai departe. Nepoata bătrânului a spus că bunicul ei a mers la sediul pompierilor chiar și atunci când a împlinit o vârstă înaintată.

„După ce bunica mea a murit, asta l-a făcut cu adevărat să meargă mai departe. În fiecare zi, se ducea acolo. Cei de acolo erau ca familia lui”, a spus nepoata. Dransfield a lucrat timp de 60 de ani ca manager de piese auto. El a mărturisit că își mai dorea să lucreze, dar soția sa i-a spus că e timpul să renunțe. Bătrânul a renunțat la studii când a terminat clasa a VIII-a și s-a angajat la o fermă de lapte pentru a-și ajuta familia. În cei cinci ani în care a lucrat acolo a băut foarte mult lapte, lucru care l-a ajutat.

„Am băut lapte și am mâncat bine pentru că lucram la o fermă. Cred că acest lucru a fost benefic pentru tinerețea mea și pentru oasele din organismul meu”, a spus bătrânul, care bea și acum zilnic produse pe bază de lapte. Este important de precizat că el consumă doar Ovaltine. Este vorba de un supliment nutritiv și aromatizat pe bază de lapte. Toți membrii familiei au băut Ovaltine la aniversarea de 100 de ani a lui Dransfield.

Ce măncâncă Vincent Dransfield

Bătrânul nu a intrat niciodată într-o sală de sport, dar a făcut mișcare pe tot parcursul vieții. „Aveam 21 de ani când m-am alăturat departamentului de pompieri. Am răspuns la alarmele de incendiu din Little Falls. Timp de 40 de ani, m fost activ și am fugit când a sunat alarma. Apoi, în următorii 40 de ani, am continuat când am avut chef”.

În ceea ce privește alimentația, Dransfield nu a pus niciodată accent pe dieta sa. Bătrânul iubește mâncarea italiană, hamburgerii, salata, ciocolata cu lapte și alte dulciuri. În plus, el bea o ceașcă de cafea în fiecare zi. Americanul nu consumă alcool. În plus, bătrânul nu are nevoie de ajutor când trebuie să mănânce. El își încălzește singur mâncarea la aragaz sau la cuptorul cu microunde. De asemenea, el își face singur cumpărăturile necesare de la un magazin care se află în aproprierea casei sale.

Totuși, Dransfield a avut și un viciu. El a fumat timp de 20 de ani. „Într-o zi mi-a spus că renunță la fumat. A aruncat țigările și asta a fost tot. Nu a mai fumat niciodată”, a mai spus nepoata bătrânului. Un sfat pe care americanul l-a oferit tuturor este să rămână optimiști mereu. „Rămân pozitiv. Nu gândesc niciodată în alt mod, chiar și atunci când ceva nu este în regulă. Mă descurc bine și sper că Bunul Dumnezeu mă va ține așa”, a declarat Vincent Dransfield pentru Finance.Yahoo.com.