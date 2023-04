Explozie și incendiu în apartamentul unui actor celebru. Care este starea artistului

Un apartament de pe Bulevardul Ferdinand, din București, a fost cuprins de flăcări în seara zilei de miercuri, 19 aprilie. Vecinii au sunat în jurul orei 21.00 la numărul de urgență 112, după ce au auzit un zgomot puternic și au simțit miros de fum. Oamenii au ieșit din bloc când au văzut fumul gros, speriați că explozia ar putea fi urmată de un mare incendiu.

Pompierii s-au deplasat de urgență la fața locului cu patru autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță cu modul de descarcerare. Olaru Eduard, sublocotenent, a declarat că incendiul s-a produs la etajul patru al unui bloc cu tot atâtea nivele. Cauza deflagrației ar fi fost o lumânare lăsată aprinsă și nesupravegheată.

„S-a intervenit cu patru autospeciale cu apă şi spumă, o autoscară, o descarcerare şi o ambulanţă. A ars la etajul patru al unui bloc de patru etaje, la un apartament, o suprafaţă de aproximativ 20 mp de materiale plastice şi mobiler”, a declarat Olaru. Deflagrația a distrus o cameră, dar și balconul apartamentului.

Proprietarul apartamentului este un celebru actor

Proprietatul apartamentului este actorul Sorin Tofan. Acesta nu se afla acasă atunci când a avut loc incendiul. Pompierii au transmis că a fost demarată o anchetă pentru a stabili cauza deflagrației. „Eu stau vis-a-vis de dânsul. Am ieșit, am sunat la ușă. Am căzut din pat… pisicile mi-au zburat… nu știu pe unde. Numai fum gros gros. El pleacă, e actor, pleacă departe și i-am zis să scoată din priză”, a spus unul dintre vecinii actorului,

Un alt vecin a mai spus că a auzit o explozie și ulterior foarte multe bucăți de geamuri au început să cadă. „Ieșeam din bloc și au început să cadă geamurile. Aveam mașina parcată puțin mai sus și doar ce ieșisem de la ușa blocului la mașină. Mirosea foarte tare a ebonită încinsă”, a mai spus vecinul pentru StirileProTV.