Economie Sfaturi pentru o viață sănătoasă. Marilena Oprișanu aduce în România conceptul de „inteligență nutrițională”







Conceptul de nutriție nu este un lucru extrem de cunoscut la nivelul țării noastre. Multe persoane se confruntă cu dificultăți și nu apelează la specialiști care îi pot ajuta. Alimentația este un aspect extrem de important de care trebuie să ținem cont în viața noastră. Astfel, o vizită la un nutriționist te poate ajuta să stai departe de diferite boli sau afecțiuni. Marilena Oprișanu pune accent pe sănătate și prevenție. Astfel, a adus în România un nou concept de „inteligență nutrițională”, pe care îl prezintă oamenilor printr-o serie de cursuri.

În acest sens, Marilena Oprișanu, nutriționist dietetician, și-a dorit să le ofere oamenilor informații esențiale cu privire la alimentație și sănătate. Aceasta a dezvoltat o nouă serie de cursuri bazate pe conceptul de inteligență nutrițională. De la calcularea necesarului energetic și până la susținerea longevității prin alimentație, aceste cursuri pot fi un mod simplu de a învăța rapid cum mâncarea poate fi o sursă de sănătate pentru tine și familia ta, conform Infofinanciar .

Experiență și pasiune

Marilena Oprișanu este un om foarte pasionat care și-a început parcursul în lumea nutriției de peste 25 de ani. Pe vremea aceea, alimentația nu reprezenta un subiect important de discuție și nu era luată în calcul ca factor important pentru sănătate. Marilena a vrut să afle mai multe despre acest domeniu pentru a se putea bucura de mese sănătoase alături de familia ei. Ca profesie de bază, aceasta a urmat drumul comunicării și jurnalismului, având studii în acest sector. Dar, viața avea alte planuri pentru ea.

„A rămas tot timpul această pasiune pentru nutriție. Nu mi-am imaginat vreodată că poate să devină o profesie. Am crezut că o să rămână doar la stadiu de hobby, să îmi consiliez familia și prietenii. Însă, m-a însoțit acest har, astfel încât, la un moment dat în cariera mea de specialist în comunicare, am lucrat în Germania la o academie medicală unde se învăța medicină pe simulatoare medicale.

Mi-a plăcut foarte mult să fiu, practic, manager de proiect în tot ce înseamnă această inițiativă, o companie multinațională unică ca și abordare. Atunci am început să aprofundez și mai mult, am participat la toate cursurile. În paralel, am urmat o școală de nutriție holistică în Germania, o școală de 3 ani, care mi-a dat un drept de liberă practică pentru o abordare holistică și integrativă, în scopul de a face dietoterapie”, a explicat Marilena Oprișanu.

Nutriția în România

În urma finalizării studiilor în Germania, Marilena s-a întors în România. Aceasta și-a dorit să aducă toate cunoștințele obținute în străinătate publicului din țară. Astfel, a lansat și primul business, o clinică axată pe conceptul de nutriție holistică, un lucru unic pe piața românească până la acel moment.

„Când m-am întors în România, am vrut să sondez piața să văd dacă publicul român este interesat de nutriție. Acum 10 ani, am lansat un concept de nutriție holistică. Drept urmare, firma și clinica au mers pe denumirea de Holistik”, a spus expertul.

Ulterior, Marilena Oprișanu și-a continuat studiile în țară, urmând specializarea nou introdusă pe atunci, nutriție și dietetică, din cadrul Facultății de Medicină. Ulterior, a urmat și un master în nutriție dietetică profilactică și curativă. „Pentru nutriția clinică, am parcurs toți acești pași de formare profesională medicală. A mers acest business al meu de nutriție holistică, în care am avut angajați specialiști, medici. Întotdeauna m-am informat în legătură cu nevoile clienților și pacienților. Am investit continuu în educație”, a precizat nutriționistul.

În prezent, Marilena are propriul cabinet unde desfășoară consultații particulare cu oamenii care îi cer ajutorul. De asemenea, s-a implicat în numeroase proiecte, de la educație nutrițională în școli până la cursuri de nutriție în cadrul companiilor multinaționale.

Cursuri bazate pe inteligența nutrițională

De-a lungul anilor de experiență, specialistul a acumulat multe cunoștințe. Nutriția poate fi un concept greu de înțeles pentru mulți oameni, termenii medicali și cumulul de informații oferind o presiune în plus. Astfel, Marilena a decis să pună pe tavă informații importante, ușor de digerat pentru cei care doresc să se bucure de beneficiile pe care alimentația le poate oferi. Astfel, aceasta a lansat o serie de cursuri care se bazează pe conceptul de inteligență emoțională.

„Acest concept se referă la faptul că organismul uman, în sine, este o inteligență. Dacă reușim să ne cunoaștem organismul, dacă înțelegem care sunt semnele pe care ni le transmite dincolo de tratatele de medicină, dincolo de ce ni se transmite în media, avem barometrul la purtător. Dar într-adevăr, avem nevoie de un ghidaj ca să înțelegem care sunt semnele pe care ni le transmite organismul.

Este vorba despre a fi în control, atunci poți într-adevăr să intervii acolo unde te pândește o patologie, îți scade imunitatea sau ești mai vulnerabil în fața unor anumite boli sau, pur și simplu, în controlul greutății. Nutriția înseamnă prevenție în primul rând. Ne scapă din a ajunge să luăm anumite medicamente. Prin nutriție, înțelegem că unele persoane pot să tolereze anumite alimente, altele nu. Trebuie să știm ce are nevoie realmente corpul nostru”, a precizat specialistul.

Bazele fundamentale ale nutriției

Cursurile puse în scenă de Marilena Oprișanu au început în data de 4 noiembrie 2024. Toată ideea a pornit de la o cerere a clienților și pacienților. Aceștia au dorit să afle cât mai multe de la specialist cu privire la nutriție, iar experiența sa a facilitat inițierea acestui proiect. Cei care au dorit să participe au avut de ales din mai multe module. Un prim curs are în vedere prezentarea bazelor fundamentale ale nutriției.

„Îi învăț pe cursanți lucruri de bază. Un pic de anatomie, un pic de digestie, absorbție, absorbția nutrienților, o combinație alimentară. Să înțeleagă logica din spate. Trebuie să știm măcar un minim despre cum funcționează organismul ca să înțelegem de ce trebuie să mâncăm anumite alimente și mai ales cum să le combinăm.

Trecem prin calcularea necesarului energetic, adică de cât are nevoie organismul meu. Le dau niște tool-uri foarte simple. Niște aplicații în care ei să-și calculeze singuri, nu trebuie să știe prea multă matematică. După aceea, încep să îi învăț cum să-și facă un meniu pe baza bugetului, pe baza preferințelor alimentare și pe baza necesității organismului”, a explicat specialistul.

Longevitate sănătoasă

După parcurgerea acestui modul introductiv, cursanții vor putea alege o nișă clară, de la nutriția sportivului, destinată persoanelor active, și până la longevitate sănătoasă, mai exact, ce alimente să consumăm pentru a preveni un anumit declin cognitiv sau o îmbătrânire precoce. Un alt curs ce va fi introdus ține de alimentația în perioada de premenopauză și menopauză.

„Îi învăț pe cursanți cum să-și facă un meniu sănătos cu ceea ce avem la îndemână, ce să ne cumpărăm, cum să gătim. Mai exact, tehnici de gătit simple și rapide, fără să trebuiască să urmăm cursuri de gătit, pur și simplu cu ce avem la îndemână în contextul omului modern care trebuie să și lucreze, să aibă grijă de copii, să fie și om de carieră și așa mai departe. Adică, niște soluții aplicative și nu absurde”, a explicat Marilena Oprișanu.

Cursul introductiv despre fundamentele nutriției costă 2.000 de lei, iar celelalte module speciale au prețul de 1.000 de lei. De asemenea, cursurile sunt realizate cu grupe de 20-25 de participanți.

Alimentația joacă un rol extrem de important în viața noastră. Avem nevoie de ghidare pentru a ne putea bucura de o viață sănătoasă. Specialiști precum Marilena Oprișanu contribuie la realizarea unei societăți mai educate și mai axată pe impactul nutriției.