Sfatul lui Daniel Craig a şocat o lume întreagă. Mesaj către tinerii actori: „Nu o faceți!”

Actorul le cere tinerilor actori să aleagă o carieră diferită, în ciuda milioanelor câștigate, mai ales cu seria Bond. Cu toate acestea, Daniel Craig, care își face apariția finală ca James Bond în viitorul film No Time To Die , a avertizat tinerii actori care speră să-i calce pe urme: „Nu o faceți!”.

Actorul nominalizat la Bafta, a cărui carieră se întinde pe parcursul a trei decenii, a declarat că industria poate fi extrem de „degradantă și deprimantă”, mai ales atunci când ești respins în mod repetat pentru roluri.

„Sfatul meu pentru tinerii actori este să nu o faceți… orice altă carieră!” le-a spus fanilor în timpul unui interviu la Londra cu Edith Bowman, găzduit de Bafta.

„Este atât de degradant și deprimant uneori, să fii respins. Am fost destul de defensiv și bolnav”

Craig, care a împlinit 53 de ani anul acesta, a dezvăluit, de asemenea, că nu a reușit să înceapă cariera de actorie și că aproape a fost dat afară din școala de teatru. El a recunoscut că era aproape de a fi eliminat de trei ori, deoarece avea un obicei teribil de a veni târziu la cursuri și spectacole.

„Am avut multe probleme la început cu Teatrul Național pentru Tineret. A fost învățarea disciplinei ”, a spus Craig. „M-am dus la școala de teatru și în primul an am întârziat tot timpul. Aproape am fost dat afară de trei ori. Am inventat o lungă scuză odată și un profesor a spus: „E cam fals, Daniel”.

„Am părăsit școala și m-am gândit să ajung să fiu chelner. Dar apoi ceva a făcut clic. Am lucrat la un — off. Dar sunt cel mai prost auditor din lume. Întind coarda și devin nervos”.

De la o „groapă de purici adecvată” la covorul roșu

Craig a spus că pasiunea sa pentru ecran a venit din copilărie, întrucât obișnuia să stea ore în șir uitându-se la filme într-un cinematograf local defavorizat.

„Locuiam într-un orășel de pe Wirral și exista un mic cinematograf; o groapă de purici adecvată. Filmele, de obicei, făceau înconjurul lumii de cinci ori înainte să ajungă la noi. Obișnuiam să mă strecor acolo și să mă uit la filme. Multe erau gunoaie, dar nu-mi păsa”.

Actorul a spus că pandemia a „pus lucrurile în perspectivă” pentru el și revenirea la cinema nu s-a simțit niciodată atât de revigorantă.

„Sunt un animal social, iar cinematograful este o modalitate pentru noi de a experimenta colectiv ceva. Nu este nimic asemănător. Aceasta rămâne pentru mine una dintre cele mai importante forme de artă. Vreau să fiu într-un cinematograf în care țipă pe ecran și să mă bucur de el”.

El a spus că îi va fi dor de echipa James Bond teribil. „În mod intenționat nu păstrez amintiri. Vreau să merg mai departe și să nu privesc înapoi”, a declarat actorul.