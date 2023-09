Începe noua sesiune parlamentară. Creșterile de taxe și pensiile, pe agendă

Parlamentul începe noua sesiune parlamentară ordinară a anului, luni. În prima zi a acestei sesiuni, se vor organiza alegerile pentru noii lideri ai Senatului și ai Camerei Deputaților.

Totodată, este așteptată prezentarea unui set de proiecte legislative deosebit de semnificative din partea premierului Marcel Ciolacu.

Guvernul își asumă răspunderea pe creșterile de taxe

În următoarele patru luni, Parlamentul se așteaptă să fie un loc intens de dezbateri. Primul test major din perspectiva legislativă este asociat cu posibilitatea angajării răspunderii Guvernului pentru creșterile de taxe și impozite.

Cu toate acestea, încă nu s-au finalizat proiectele de lege care urmează să fie depuse în Parlament și prezentate în fața legislativului.

Dacă Opoziția nu depune o moțiune de cenzură în termen de trei zile, aceste proiecte de lege ajung pe masa președintelui, care poate decide fie să le aprobe pentru publicare în Monitorul Oficial, fie să le retrimită în Parlament pentru revizuire.

Potrivit informațiilor furnizate de surse politice, se preconizează că săptămâna viitoare proiectele de lege în domeniile bugetar și fiscal vor fi finalizate. Cu toate că momentul exact al depunerii acestora în Parlament încă nu a fost stabilit.

Legea pensiilor speciale și celor publice, în noua sesiune parlamentară

În primele săptămâni din noua sesiune parlamentară, Coaliția va trebui să abordeze în mod hotărât problema pensiilor speciale. Ea a fost retrimisă în Parlament de către Curtea Constituțională a României (CCR) în urma unei decizii de parțială neconstituționalitate.

În primele două săptămâni ale sesiunii, se așteaptă finalizarea amendamentelor la lege, urmând ca ulterior Coaliția să relanseze procesul legislativ.

De asemenea, trebuie menționat că Legea privind pensiile speciale este inclusă în cererea de finanțare numărul trei din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Mai complicată va fi situația pentru legea privind pensiile publice. Coaliția nu a venit încă în spațiul public cu nicio variantă de proiect.

„Mi-aş dori o nouă lege a pensiilor care să intre în vigoare cu data de 1 ianuarie. Şi cei de la Comisie (Comisia Europeană – n.r.), şi noi ştim că sunt foarte multe inechităţi în vechea lege a pensiilor. În continuare avem pensii de 1.500 de lei, dar şi pensii de 30.000-40.000 de lei“, a afirmat premierul Marcel Ciolacu.

Modificări în legislația penală

Se preconizează introducerea unor schimbări semnificative în legislația penală, tot în sesiunea parlamentară de iarnă.

Totul în scopul intensificării pedepselor pentru șoferii care conduc sub influența alcoolului sau sub efectul drogurilor. Și pentru a stabili prevederi referitoare la recuperarea permisului pentru cei cărora li s-a suspendat în urma unor accidente mortale sau a conducției sub influența alcoolului.

Mai precis, conform anunțului făcut de senatorul PSD Robert Cazanciuc, persoanele aflate în aceste situații nu vor mai avea dreptul să conducă timp de zece ani. Va fi luată în considerare confiscarea vehiculului.

De asemenea, parlamentarul a dezvăluit că au fost identificate 12 măsuri care vizează atât cei implicați în traficul de droguri, cât și consumatorii de astfel de substanțe.

Schimbări în legislația pentru alegerile locale, pe agenda noii sesiuni parlamentare

O hotărâre în grabă trebuie să se ia cu privire la posibilele amendamente la legislația electorală pentru alegerile locale.

Cu mai puțin de un an înainte de scrutin, există riscul ca orice ajustare să fie în contradicție cu Constituția. Luând în considerare precedentul Curții Constituționale și sfaturile oferite de Comisia de la Veneția.

Prin urmare, introducerea unei cote de minim 30% pentru femei pe listele de candidați sau oricare altă modificare cu potențial impact electoral trebuie să fie adoptată rapid.

Surse din interiorul grupului de partide au dezvăluit pentru publicația Adevărul că perspectivele pentru amendamente care vizează unificarea alegerilor sunt extrem de scăzute.

Noi conduceri pentru Senat și Camera Deputaților, în sesiunea parlamentară de iarnă

Cele două Camere ale Parlamentului au fost convocate luni, de la ora 16.00, în şedinţe de plen separate, de conducerile Senatului şi, respectiv, Camerei Deputaţilor, pentru a alege conducerile pentru noua sesiune parlamentară.

Înainte de începerea lucrărilor în plen, Birourile permanente, în componența lor anterioară, vor susține ședințe separate. La Camera Deputaților, aceasta este programată să aibă loc la ora 13.30, în timp ce la Senat, ședința Biroului permanent este stabilită pentru ora 9.00.

Conform prevederilor legale, în prima zi a sesiunii parlamentare, membrii Birourilor permanente – vicepreședinți, secretari și chestori, cu excepția președintelui, sunt aleși într-o ședință de plen separată pentru fiecare Cameră a Parlamentului.

La Camera Deputaților, interimarul președintelui este Alfred Simonis, membru al Partidului Social Democrat. În timp ce la Senat, președintele este Nicolae Ciucă, liderul Partidului Național Liberal.

Alegerea conducerilor celor două Camere se realizează în funcție de propunerile făcute de grupurile parlamentare. Asta în concordanță cu ponderea acestora în cadrul Camerei Deputaților și Senatului.

Listele candidaților propuși pentru Birourile permanente sunt supuse votului întregii Camere Deputaților sau Senatului. Ele sunt aprobate prin vot deschis, cu majoritatea voturilor deputaților sau senatorilor prezenți.