Serviciul militar obligatoriu pentru tineri. Legea va fi adoptată după alegeri

Serviciu militar obligatoriu pentru toți tinerii care au atins vârsta de 18 ani. Măsura face parte din programul electoral propus de un partid politic aflat la guvernare. Președintele formațiunii a anunțat că legea va fi adoptată și aplicată după alegeri, în caz de victorie.

Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani vor fi recrutați obligatoriu în armată. Doar că nu se va întâmpla în România, ci în Marea Britanie, dacă Partidul Conservator va câștiga alegerile. Măsura a fost anunțată de președintele Rishi Sunak.

Premierul britanic, Rishi Sunak, a anunțat că vrea să atragă mai mulți tineri în rândul forțelor militare. Iar dacă va câștiga alegerile anunță un proiect prin care va introduce un serviciu militar obligatoriu la vârsta de 18 ani. Scrutinul electoral este programat pe 4 iulie, conform AFP.

Premierul crede că o astfel de reglementare va crește gradul de coeziune la nielul populației. Aceasta în condițiile în care, a remarcat, lumea devine „tot mai incertă”. Astfel, tinerii de 18 ani vor putea alege „între un stagiu de 12 luni cu normă întreagă în rândul forţelor armate sau un weekend pe lună, timp de un an, de voluntariat în cadrul comunităţii lor”.

Rishi Sunak a anunțat introducerea noului tip de serviciu militar în contextul campaniei electorale. Premierul a anunțat că alegerile legislative vor fi organizate pe 4 iulie. Anunțul său vine în condițiile în care opoziţia laburistă este creditată ca favorită în sondaje. Laburiștii conduc cu aproximativ 20 de puncte procentuale.

Opportunity. Community. Security.

This is why I would introduce a bold new model of National Service 👇 pic.twitter.com/bNXTLwwBXV

— Rishi Sunak (@RishiSunak) May 26, 2024