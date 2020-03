Cel care este fiul fostului demnitar comunist Paul Niculescu-Mizil apare pe YouTube şi îşi expunde ideile într-un mod incalificabil.

„Stati in p…a mea la voi acolo, ati votat contra ‘ciumei rosii’! Nu va mai e frica de ciuma rosie?

Nu se poate ce se intampla la ora actuala in tara asta. Am avut asociati, oameni, romani plecati in Italia. Intelegeti-ma bine ce spun. Nu ma refer la toti romanii din Italia. Ma refer la cei cu ‘como se dice’. Pai d–e in s—-z, in m—-i m—i, acum cand a venit coronavirusul veniti pe capete inapoi? Pai, nu va mai e frica de ciuma rosie? E mai periculoasa decat virusul.

Pana acum, numai ‘ciuma rosie’. L-ati votat pe Iohannis, unde ati vazut zilele astea ca apare? Senchi, al nostru… nimic.

Voi ati votat trei zile si ati votat Iohannis, stabilitate, v-ati pisat pe mine, eu cetatean roman care votez o zi. De ce sa votez eu o zi si voi trei zile? Acum cand ati dat de ananghie, toti vorbeau stricat romaneste, aveau accentul ala italienesc. Ridicau vocea. Stati la voi acolo, baga-mi-as p–a in mama voastra, stati acolo.

Acuma, senchi, veniti pe toate caile si va ascundeti in Romania. Stati in p–a mea la voi in Italia. Bai, daca sunteti smecheri si ati votat si v-ati p—t pe Romania, si acum ‘ciuma rosie’, acum veniti smecheri acasa. Stati in p–a mea la voi acolo”, a spus Serghei Mizil.

În ultimele 24 de ore, prin punctele de frontieră din România au trecut aproximativ 110.000 de persoane, cetăţeni români şi străini, dintre care aproximativ 54.000 pe sensul de intrare şi 56.000 pe sensul de ieşire din ţară, peste 57.600 de mijloace de transport, dintre care aproximativ 19.100 pe sensul de intrare şi 38.500 pe sensul de ieşire din ţară, conform IGPF.

Situația la Nădlac rămâne tensionată după ce un grup de 25 de persoane a refuzat să rămână la un centru de carantină din judeţul Arad, pornind astfel un scandal imens, unde forțele de ordine au fost nevoite să intervină pentru a calma spiritele.

Reprezentanţii vamali declară că foarte mulţi români care se întorc din Italia consideră măsurile emise de autorităţi prea drastice, în special pentru cei din judeţele îndepărtate care vor să ajungă la domicilii.

iecare persoană este rugată să completeze un chestionar, iar în punctul de trecere al frontierei traficul se desfaşoară anevoios.

„Astăzi lucrurile au revenit la volumul de trafic pe care l-aţi văzut. Nu ştim la ce să ne aşteptăm, poate va încetini sau poate mai continuă. Noi suntem pregătiţi.

Până azi s-au completat 36.000 de chestionare. În momentul în care avem certitudinea că vin din Italia, încep procedura de carantinare în judetul nostru şi se creează aglomeraţie.”, a declarat Constantin Catană, directorul DSP Arad.

Un număr de 12 cetăţeni români care se întorceau din Italia, marţi, cu trei autoturisme, vor fi preluaţi de reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Timiş şi vor fi plasate într-un loc de carantină, după ce au încercat să ascundă poliţiştilor de frontieră din vama Cenad ţara din care vin, pentru a evita carantina, informează Poliţia de Frontieră.

În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals în declaraţii, urmând a fi luate măsurile legale care se impun, potrivit Agerpres.ro.

