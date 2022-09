Serena Williams, felicitată public de Joe Biden. Președintele SUA, mesaj în mediul online: „Ai dovedit că orice este posibil”

Președintele Biden a spus despre Serena Williams că este „o campioană a tuturor timpurilor”

Serena Williams, ești o inspirație, o campioană al tuturor timpurilor.

Îți mulțumesc că ai visat, îndrăznit și ai dovedit că orice este posibil.

Thank you for dreaming, daring, and proving that anything is possible.

Cu toate că au fost adversare de mai multe ori, iar în prezent Simona Halep este antrenată de fostul antrenor și iubit al Serenei Williams, Patrick Mouratoglou, campioana României nu a ezitat să-i transmită un mesaj celei care a scris istorie în „sportul alb” timp de trei decenii:

„Puteți citi respectul și admirația mea pentru această excepțională campioană în ochii mei. Mult noroc în viață, Serena Williams!”, a fost mesajul Simonei Halep pe Twitter.

You can read the respect and the admiration for this exceptional champion in my eyes.

Good luck for the rest of your life @serenawilliams pic.twitter.com/TBfeWeN6j9

— Simona Halep (@Simona_Halep) September 3, 2022