Pornind de la celebrul moment în care asistenta tv Ramona a căzut în direct în timpul matinalului de la Antena 1, Dani Oţil a spus: „Dacă mai exista Cronica Cârcotașilor ne vedeam și noi miercuri.” „Există!”, i-a răspuns imediat blondina. „Dar nu se mai uită nimeni”, a completat Dani Oțil.

Această observaţie nu i-a convenit lui Şerban Huidu, cel care se află în spatele proiectului Cronica Cârcotaşilor încă de la începuturile sale. Astfel, coprezentatorul emisiunii de la Prima TV a dezvăluit câteva aspecte personale despre caracterul lui Dani Oţil pe pagina de Facebook. Ulterior, „matinalul” de la Antena 1 a răspuns în aceeaşi postare.

Dani Oţil ia haine cu împrumut pentru emisiune?

„Cu ceva timp în urma colegul Codrut Keghes-Dezbrăcatu se întâlnea cu Dani Oțil. La care Dani îl întreabă: «Câți ani are mașina ta?» Dezbră răspunde: «Zece.» Dani: «Hm și lucrezi în televiziune?» În poza de mai jos vedeți cum marele antreprenor Horeca, acum lovit de Pandemie, ia haine cu împrumut pentru emisiunea de real succes. Dani, dacă citești asta, să știi că a fost scrisă de echipa Cronicii, despre care nu știai dacă mai există”, a fost reacţia lui Șerban Huidu.

La rândul său, Dani Oțil a contracarat: „Îmi pare rău că nu ai gustat ironia mea. Ciudat… Tu făcând o meserie din ironie înaintea mea. Eu vă apreciez chiar și așa… Când nu se mai uita lumea. Știm amândoi câte materiale ne-am servit sub umbrela unui respect nedeclarat. Faptul că ai aruncat treaba cu sacoul ca o răutate gratuită dintr-un alt context… nici nu mă deranjează.

Ba mai mult, pe eticheta scrie 700 RON… Da eu nu i-am dat. Treaba cu Dezbrăcatu mi se pare însă mult. Poate am spus-o imitând pe cineva. Sau tot ironic… pentru că ar merita mai mult. Nu e genul meu de discurs. Eu am mașină din 2012. Scuze, Codruț Keghes. So…Keep up the good work! Cred, Șerban Huidu… că ai destule pe cap mai importante decât să mă cerți pe mine. Spor!”

Huidu a avut ultimul cuvânt în cele din urmă

Simţind că încă nu s-a descărcat aşa cum şi-ar fi dorit, Şerban Huidu a postat un răspuns chiar la comentariul lăsat de Dani Oţil: „Dani Oţil, e ok bro. Toţi facem ironii. Unele mai bune, altele mai proaste. Tocmai că vorbim de respectul reciproc… iată o răutate gratuită. Restul în această seară la 20.00 la #primatv. Emisiunea #cronicacarcotasilor care încă există. Deşi multi ne-au cântat prohodul.”

Cronica Cârcotasilor este cea mai longevivă emisiune de divertisment din România şi a debutat pe micile ecrane în anul 2000, ajungând în prezent la 42 de sezoane. Emisiunea este prezentată de Ioana Petric, Codruț Keghes (Cătălin Dezbrăcatu’) si Șerban Huidu, iar Bâlbele TV, Top Ruşinică, România Pitorească, Vocea Poporului sunt unele dintre cele mai savurate rubrici de cei care urmăresc Cronica Cârcotaşilor.