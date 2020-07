Un şofer de 26 de ani, care circula cu viteză, a intrat în plin în femeia care împingea căruciorul copilului. Accidentul a avut loc în apropierea Tribunalului şi a fost surprins de camere de supraveghere ale instituţiei.

Bogdan Chetrariuc, șoferul vinovat, declara atunci că nu a văzut-o pe femeie: „Veneam pe prima bandă, doamna a ieșit dintre mașini, am știut că nu pot frâna, am vrut s-o evit pe partea dreaptă, pe banda asta și a sărit în fața mea și atât, asta a fost”. Martorii și camerele de luat vederi l-au contrazis pe tânăr. Chetrariuc a stat în arest până în ianuarie 2019, apoi a fost eliberat și plasat în arest la domiciliu.



Zilele trecute, Tribunalul Suceava a dat prima sentință în acest dosar.

Astfel, Bogdan Florin Chetrariu a fost găsit vinovat pentru comiterea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare din culpă și a fost condamnat la o pedeapsă de 4 ani, 6 luni și 20 de zile. Instanța a mai decis ca persoanele din anturajul femeii care a murit să primească daune morale și materiale în valoare totală de 671.626 de lei. Soluția nu este definitivă și poate fi atacată la instanța superioară, Curtea de Apel Suceava, potrivit monitoruldesuceava.ro.

Irina Airinei avea 40 de ani și lucra la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Suceava. Fiica sa, Larisa, care la momentul accidentului avea un și jumătate, a fost și ea grav rănită, fiind îngrijită și acum de tatăl ei. Între timp, fetiţa a făcut mici progrese, dar starea ei de sănătate este în continuare delicată.

„Copilul era Irina şi Irina era copilul. Erau 2 în 1. Ne rugăm în continuare pentru micuţa Larisa şi speram să depăşim cu bine momentul”, spunea Victor Maniliuc, imediat după accident.

La ultima vizită pe care a făcut-o în şcoală, pentru că se afla în concediu de creştere al copilului, se putea citi pe chipul ei o fericire şi o împlinire. A culminat fericirea ei cu cea mai mare împlinire personală pe care poate să o aibă o femeie şi anume cea de a deveni mama”, povestea și o colegă.