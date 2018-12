Senatorul NICOLAE MOGA vrea LEGE pentru construirea unui SPITAL MILITAR REGIONAL la CONSTANȚA

Parlamentarul PSD Nicolae Moga, a depus la Senat o propunere de lege pentru construirea unui spital militar regional în județul Constanța. Investiția ar urma să fie realizată din bugetul de 2% alocat Ministerului Apărării Naționale.





Senatorul constănțean a depus, deja, la Senat, proiectul de lege privind executarea obiectivului de investiții Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu”, care ar urma să fie construit în județul Constanța. Spitalul se va finanța din bugetul Ministerului Apărării Naționale în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din credite externe și fonduri europene disponibile în cadrul exercițiului financiar multianual 2014-2020. Nicolae Moga încearcă de mai mulți ani să obțină de la colegii săi de partid, aflați la putere, aprobarea construirii unui spital regional la Constanța, în condițiile în care autoritățile constănțene au oferit terenul și studiul de fezabilitate al proiectului. S-au preferat zonele Iași, Cluj și Craiova, deși Constanța este poate singurul județ din tara care are cel mai mic număr de spitale, nu are un spital municipal, nu are un spital materno-infantil.

Deputatul PSD de Tulcea, Eugen Teodorovici, a tăcut și el după ce, în vară, a dat asigurări că se va ocupa, personal, de construirea unui spital regional în Dobrogea, asumându-și finalizarea lui pâna la sfârșitul anului 2020. După vizita premierului Viorica Dăncilă în Turcia s-a spus că spitalul regional de la Constanța va fi construit prin parteneriat public privat cu ajutor turcesc. Nu s-a mai întâmplat nimic și, de aceea, senatorul Nicoale Moga a concluzionat că “singură posibilitate a fost să facem un spital militar regional din bugetul de 2% alocat armatei”, el recunoscând că a discutat cu toate grupurile parlamentare, inclusiv cu ministrul Apărării și cu premierul, care, în principiu, au fost de acord. După intrarea în vigoare a legii, procedurile necesare pentru realizarea Spitalului Militar Regional “Mihail Kogălniceanu” vor fi preluate de MApN.

Nicolae Moga a declarat, într-o conferință de presă, la Mamaia, că până în vara lui 2019 speră ca legea să treacă prin Parlament. Spitalul militar regional va avea 500 de paturi și va fi dotat cu aparatură ultramodernă. Potrivit parlamentarului constănțean “prin poziția sa strategică, Spitalul Militar Regional “Mihail Kogălniceanu” Constanța va reprezenta o importantă facilitatea medicală pentru sistemul de apărare, inclusiv pentru militarii americani de la Baza Mihail Kogălniceanu care își rezolvă problemele mediacle la Spitalul Județean de Urgență Constanța”. Spitalul va avea o componentă de specialități de tip general și îi vor fi arondate județele Constanța, Tulcea, Ialomița, Brăila, Galați și Călărași.

