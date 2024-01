Senatoarea cu 5 apartamente la mare. Ce avere are Evdochia Aelenei

Aelenei Evdochia pare să își dezvolte un mic imperiu la malul mării. Alături de soțul ei, deputat, deține 5 apartamente la malul mării, dar și terenuri. Primul care deschide lista este un teren intravilan la Năvodari de 848 de metri pătrați pe care l-a cumpărat cu soțul în 2001. De asemenea mai are un teren, tot la Năvodari, de 1047 de metri pătrați.

Mai are un teren agricol în județul Constanța de 9.10 hectare, pe care îl deține alături de soț. La Bacău, soțul are un teren agricol de 1.56 de hectare. De asemenea Aelenei Evdochia mai are jumătate dintr-o casă de locuit din Constanța, de 566 de metri pătrați. Cealaltă jumătate îi aparține soțului.

Tot în tandem cei doi au un apartament în Năvodari de 47 de metri pătrați. Și mai dețin încă un apartament de 73 de metri pătrați în Constanța. Tot în Constanța cei doi au alte categorii de bunuri imobile de aproape 40 de metri pătrați. Au și un apartament de 46 de metri pătrați, în Constanța.

Evodochia Aelenei deține și sute de mii de euro în conturi

De asemenea mai au un alt apartament tot în Constanța de 44 de metri pătrați. Soțul acesteia are și o casă de locuit în Constanța de 79 de metri pătrați. Evdochia Aelenei are și ea un apartament în Constanța de 37 de metri pătrați. De asemenea cei doi mai au și o hală de 117 metri pătrați în Năvodari.

Ea mai declară și o mașină Lexus pe care a cumpărat-o în 2016. La capitolul bijuterii a declarat ceasurile soțului, unul care valorează 7.000 de euro, iar altul care valorează 1.000 de euro. În materie de conturi, aceasta are aproape 300.000 de lei la mai multe bănci. Senatoarea mai are și peste 70.000 de euro la bănci.

Aceasta mai încasează și 30.000 de lei din dividende. La capitolul venituri, senatoarea încasează 129.310 lei indemnizația anuală de senator. Soțul încasează și el indemnizația de deputat de 131.083 lei. Iar ea mai primește din arendă și chirie 7900 de lei. În timp ce soțul 35.500 de lei tot din arendă și chirii.