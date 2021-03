Va mai conta semnătura de mână după revoluția digitală?

Digitalizarea este o provocare actuală pentru multe domenii, dar mai ales pentru lumea medicală, care trebuie să-și îmbunătățească fluxurile și procesele, dar să păstreze, în același timp, atât natura personală a relațiilor cu pacienții, cât și condițiile de înaltă securitate impuse acestui domeniu. La concurență cu sectorul bancar, domeniul medical este, probabil, zona în care e cel mai frecvent necesară semnătura autentică, pe rețete, înștiințări, încuviințări sau declarații pe proprie răspundere. Rețelele medicale moderne, clinici, spitale și cabinete, anticipează transformări profunde ale acestor fluxuri de lucru, pregătind strategii complexe, în care stiloul și hârtia au un rol secund. Soluțiile pentru aceste provocări vin de pe piața instrumentelor de scris digitale, un domeniu în plină expansiune la nivel mondial. Wacom, lider pe piața pad-urilor de semnătură și a afișajelor interactive pentru stilourile digitale, propune tehnologii inovatoare, care asigură un plus de securitate inclusiv în acele momente în care interacțiunea umană este absolut necesară. Semnarea contractelor importante sau consimțământul pentru procedurile medicale sunt situații pentru care compania japoneză Wacom, producător cu o experiență de 35 de ani, asigură noi generații de instrumente de scris cu cerneală digitală.

Dar, semnătura autentică poate fi digitală?

Prin utilizarea tehnologiilor pentru digitalizarea scrisului de mână, o semnătură își păstrează caracterul personal și simbolic, dar este mai mult decât un semn grafic unic, în măsura în care integrează și o serie de informații cu privire la autorul ei. Tehnologia Wacom permite captarea cu înaltă acuratețe a scrisului de mână, oferind metadate despre modul unic în care o persoană folosește stiloul, de la sincronizare, la unghi și viteză a scrisului sau presiunea exercitată asupra dispozitivului, măsurată în adâncimi în realitatea virtuală. Soluția este aplicabilă în toate domeniile, dar mai ales în lumea medicală, care poate uita acum hârtiile, păstrând, totodată, nealterată natura personală a tuturor tipurilor de relații, inclusiv legătura unui medic cu pacientul său. Deși este mijlocită de tehnologie, relația dintre cei doi rămâne nemijlocită, fără monitoare care să-i despartă. Tehnologia eSignature îmbunătățește semnificativ securitatea, prin mai mulți factori autentificare (MFA). Soluția asigură, totodată, o experiență personală, dinamică și intuitivă și un mediu modern și plăcut de lucru, mai ales în cazurile în care această impresie are o imensă importanță, cum ar fi interacțiunea cu pacienții.

Eficiența și robustețea afișajelor Wacom a fost confirmată în milioanele de tranzacții înregistrate în fiecare an în lumea medicală internațională. Ecranele LCD oferite de compania japoneză sunt rezistente la zgârieturi, iar instrumentele de scris echipate cu cerneala WILLTM preiau cu acuratețe datele biometrice, astfel încât o semnătură să devină un mijloc mai sigur de identificare a unei persoane. În condițiile în care unele spitale doresc flexibilitate și libertatea de a folosi o serie de alte dispozitive, Wacom le oferă partenerilor săi softuri care să permită integrarea cernelii digitale WILLTM cu terțe platforme, precum iPad-uri Apple sau smartphone-uri Android, printre altele.

Semnăturile electronice scrise de mână reduc semnificativ decalajul între momentul unei decizii și cel în care aceasta devine parte dintr-un sistem digital. Înregistrarea pacienților devine un proces simplu, în măsura în care semnarea și arhivarea zilnică a documentelor devine un proces organic, actualizat în timp real. Tehnologiile Wacom le permit organizațiilor specializate în asistență medicală, la nivel mondial, să digitalizeze fluxurile de lucru bazate până acum pe hârtie, păstrând nealterate și nemediate experiențele umane și relațiile interpersonale. Cu aceste dispozitive, efortul de a gestiona profesionist relațiile cu pacienții se diminuează semnificativ, la fel și costurile sau risipa.

Acțiuni umane, afacere digitală! Revoluția tehnologică are multe de oferit organizațiilor, care caută instrumente inteligente atât pentru îmbunătăţirea proceselor, cât și pentru gestionarea unora dintre cele mai complexe probleme. Soluții din ce în ce mai simple și mai eficiente pot contribui semnificativ în diverse domenii sensibile, de la eficiență, creșterea performanței și reducerea costurilor, la diversificarea ofertei de servicii, controlul deșeurilor, provocări de securitate sau conectivitate la nivel global. Pe măsură ce tehnologia devine accesibilă și este implementată la scară largă, diferențierea între companii devine o nouă imensă provocare. După 35 de ani de experiență, compania Wacom înțelege că cel mai puternic element de diferențiere competitivă este, de fapt, o viziune care pune accent pe oameni. Compania rămâne consecventă acestui principiu, modelând permanent viitorul digital al scrisului de mână. Acțiuni umane, afacere digitală!