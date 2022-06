Selecționerul României, entuziasm după victoria chinuită cu Finlanda: „Avem caracter și viitor”

Edi Iordănescu a avut o răbufnire emoțională după victoria chinuită pe care România a înregistra-o, sâmbătă, în Giulești, în fața Finlandei, scor 1-0. A fost primul succes al selecționerului, care înregistrase un egal și 3 eșecuri pe banca primei reprezentative. În Liga Națiunilor, „tricolorii” pierduseră cu Muntenegru (0-2) și Bosnia (0-1).

Selecționerul Edi Iordănescu, entuziasmat după victoria cu Finlanda

„E o seară pe care o căutam și o așteptam. Jocul ne-a arătat că România are caracter și viitor. Vreau să felicit băieții pentru caracterul pe care l-au arătat, e în totalitate victoria lor.

Focusul e pe munca noastră. Aveam și eu nevoie de acest moment, altfel poți să construiești pe un fond de încredere. Am spus că va fi o grupă grea, cu jocuri de foc. Eu am venit și continui munca lui Cosmin și Mirel și încerc să pun în fiecare zi câte o cărămidă. Ne interesează clasamentul, dar ne interesează mai mult cum vom reuși în două zile să ne recuperăm”, a afirmat Edi Iordănescu pentru Antena 1.

Dezamăgire pentru antrenorul Finlandei

„O primă repriză foarte bună din toate punctele de vedere, cred că puteam să închidem repriza cu 2-0 sau 3-0 pe tabelă, am avut bară, penalty ratat. În a doua parte am pierdut din energie, n-am mai avut aceeași putere. Deși am avut câteva posibilități să mai marcăm. Atât timp cât e decență și cât observațiile sunt critice, realiste, obiective, nu o să am niciodată o problemă. Cine jignește se descalifică pe sine!”, a mai declarat antrenorul.

„A fost un meci dur și ambele echipe au avut ocazii. Am fost puțin ghinioniști la gol, când fundașii noștri au dormit puțin, dar România și-a arătat calitatea astăzi, în special pe contraatac. S-au apărat foarte strâns, dar noi ne-am creat vreo 4 ocazii în repriza a doua.

Sigur că și ei au avut ocaziile lor, dar a fost un joc strâns și dur. Sunt și dezamăgit, pentru că voiam măcar un punct. În fotbal se pune problema de a câștiga duelurile. Dacă faci asta, obții și posesia. Au fost foarte activi, au făcut multe deposedări și noi am fost, fizic, puțin în spatele lor, am greșit pase simple, le-am dat șansa să contraatace.

Ei sunt foarte puternici, mă așteptam la asta. Va fi foarte strânsă grupă, așa cum mă așteptam, oricine poate bate pe oricine în această grupă, s-a demonstrat asta deja, dar va fi palpitant în următoarele jocuri”, a declarat și selecționerul Finlandei, Markku Kanerva.