Seismolog INFP, despre valul de cutremure din Turcia. Cât de mare este pericolul pentru România

Gheorghe Mărmureanu, seismolog INFP, a vorbit despre valul de cutremure puternice din Turcia și a explicat la ce ar trebui să ne așteptăm, ținând cont de vremea instabilă din ultima vreme.

„În Turcia au fost multe cutremure, dar orice ar fi în Turcia nu are efect asupra României, am studiat foarte mult astfel de cutremure. Acum aproape 100 de ani a fost un cutremur foarte mare de Crăciun și totuși nu s-a întâmplat nimic în România. Noi nu suntem legați de Turcia sub nicio formă, nici ca adâncime de cutremure, și nici ca directivitate. Noi în România trebuie să stăm liniștiți”, a precizat Gheorghe Mărmureanu – preşedinte onorific al Institutului de Fizică a Pământului, la Realitatea PLUS.

37 de persoane rănite în urma cutremurului de 5,9 grade

Oficialii turci au anunțat că 37 de persoane au fost rănite în urma cutremurului de 5,9 grade. Seismul s-a produs în jurul orei 4:08, iar epicentul lui a fost localizat în Glyaka, un district din provincia Düzce de la Marea Neagră. Totuși, el a fost resimţit până la Istanbul, aflat la aproximativ 200 de kilometri de Düzce, şi la Ankara. US Geological Survey (USGS) a înregistrat o magnitudine de 6,1 grade a cutremurului, iar Centrul Seismologic Europeano-Mediteraneean (EMSC) a menţionat o magnitudine de șase grade.

Turcia a anunțat însă că magnitudinea a fost de 5,9. De asemenea, dntre cele 37 de persoane rănite, una se află în stare gravă, a transmis Fahrettin Koca, ministrul Sănătății. Momentul seismului a fost surprins și de camerele de supraveghere din zonă. Cu toate acestea, primarul oraşului Düzce, Faruk Özlü, a declarat că nu au fost înregistrate daune semnificative la clădirile din zona seismului. Judecătoria Duzce se numără printre cele opt clădiri din zonă care au fost avariate.

Ministrul de Interne din Turcia a susținut că „Aproape ne-am finalizat verificările în satele din jurul Golyaka. Nu au fost rapotate pagube grave, doar câteva hambare au fost distruse în aceste locuri”. În plus, el a mai adăugat că în timpul cutremurului oamenii s-au confruntat cu o pană de curent, dar nu au fost înregistrate alte probleme.