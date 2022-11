Atentat la Ierusalim. Cel puțin 15 persoane au fost rănite în urma exploziei

O explozie a avut loc la intrarea în Ierusalim, în apropierea unei stații de autobuz, în dimineața zilei de meircuri, 23 noiembrie. Radioul armatei israeliene a declarat că deflagrația a fost provocată de un dispozitiv exploziv amplasat la fața locului. Poliția nu a confirmat informația. În plus, autoritățile au informat că investigațiile continuă. Este important de precizat că nu au fost raportate decese, dar cel puțin 15 persoane, cu vârste cuprinse între 16 și 45 de ani, au fost rănite în urma incidentului. În plus, doi răniți se află în stare gravă, au declarat serviciile de ambulanță.

At least 15 people were wounded in two separate explosions targeting bus stations in Jerusalem Wednesday, security and medical officials said, with Israel’s public security minister calling them „attacks.”#Jerusalem #MiddleEasthttps://t.co/Ft9aFqTUUq

— The Daily Star (@dailystarnews) November 23, 2022