O femeie de 55 de ani aleargă un maraton complet zilnic. Record mondial

O femeie de 55 de ani aleargă un maraton complet zilnic. Hilde Dosogne, 55 de ani, din Belgia, a stabilit un record mondial prin parcurgerea a 366 de maratoane complete (aproape 15.000 km) în 2024.

Cine deținea recordul anterior de maraton

Hilde Dosogne a bătut recordul mondial de 150 de maratoane al Erchanei Murray Bartlett pe 30 mai 2024, dar a continuat să alerge până pe 31 decembrie, când a alergat al 366-lea maraton complet consecutiv.

La fel de impresionant ca recordul lui Hugo Farias din 2023, de 366 de maratoane la categoria masculină. După cum v-ați putea aștepta, să alergi 42,195 km pe zi, în fiecare zi, timp de un an, este solicitant din punct de vedere fizic, dar Hilde spune că stresul mental de a trebui să „se prezinte” la linia de start în fiecare zi a fost cea mai mare provocare pentru ea.

„Mental, am subestimat-o”, a spus Hilde, referindu-se la luptă. Pregătirea pentru asta este dificilă. Oamenii știau când să mă însoțească pentru că am început fiecare maraton la o oră fixă. Desigur, asta limitează flexibilitatea. Trebuie să fii acolo în întuneric, frig, ploaie etc. Alergarea nu mai pare liberă”.

Forță psihică

Hilde a alergat majoritatea maratoanelor sale în jurul Watersportbaan, un important complex de antrenament pentru canotaj din Gent, parcurgând 8 bucle a câte 5 km fiecare și adăugând 2,5 km pentru a obține 42,195 km. Pentru a se asigura de precizie, ea a alergat până când ceasul său GPS a indicat 42,5 km. Anul trecut, femeia belgiană în vârstă de 55 de ani a alergat aproximativ 2000 de ture ale Watersportbaan.

Hilde Dosogne a lucrat cu jumătate de normă tot anul, trezindu-se devreme și alergând timp de patru ore înainte de a merge acasă. Deși acest lucru i-a consumat energia, ea a avut o strategie concepută de un dietetician pentru a-și alimenta corpul. Mânca clătite cu pudră proteică la micul dejun, geluri energizante în timpul maratoanelor, un shake de recuperare după aceea și un sandwich și o cină caldă seara.

Din fericire, corpul tău se adaptează rapid. „Am luat 7 geluri în primele mele maratoane, dar 5 pe maraton au devenit suficiente”, a declarat Hilde pentru Running Magazine.

Cât de greu se aleargă un maraton

Pentru a minimiza acumularea de acid lactic în mușchii gambei, alergătoarea în vârstă de 55 de ani își schimba pantofii de două ori pe lună și folosea ciorapi de compresie.

Hilde a trebuit să se târască după mai multe căzături, dar cel mai greu moment a fost când a căzut după 25 de kilometri și a crezut că și-a rupt un deget. A fugit la spital pentru tratament și apoi a alergat 42,195 km pentru a-și confirma tentativa de record. În acea zi a alergat 69 km.

Hilde Dosogne a stabilit un nou record mondial pentru femei și a strâns peste 65000 de euro pentru BIG Against Breast Cancer. Femeia în vârstă de 55 de ani a declarat că dorește ca recordul ei „să fie considerat nu un exemplu strălucit al unui stil de viață sănătos, ci un exemplu de perseverență personală”.