Adevărul despre ultimul seism cu morți din România. Primul „cutremur liber” a ucis nouă români, un bulgar și patru moldoveni

Geofizicianul Mihai Diaconescu lucrează de 29 de ani la INFP Măgurele. Paradox sau fatalitate, sau amândouă, prima zi de muncă a seismologului, 30 mai 1990, a coincis cu cea în care România a fost zguduită de cel mai mare cutremur de la cel din 4 martie 1977 până în prezent.





Începutul anului 1 990 a găsit România într-o stare în care efuziunea primelor momente de libertate conviețuia simbiotic cu o confuzie g eneralizată g enerată de noile realități apărute după o aproape jumătate de secol de dictatură. Nici nu se uscase bine sângele celor împușcați la Revoluție că, deja, societatea dădea semne de divizare. Apăruseră, ca ciupercile după ploaie, puzderie de partide, prindeau viață primele mișcări sindicale și oamenii învățau să v orbească liber din nou.

Minerii deja vizitaseră Capitala , la Târgu Mureș avusese loc primul conflict inter etnic, se înființas e SRI-ul – pe structurile vechii Securități – avusese loc prima c ampanie electorală po stdecembristă și, pe 20 mai, în Duminica Orbului, românii votaseră liber pentru prima oară după jumătate de veac. Președintele țării era Ion Iliescu și premier Petre Roman.

Numai că, vorba aceea: „Ca la noi , la nimenea!” . Pe 30 mai 1990, puțin după prânz, România era zgâlțâită, din nou. De această dată, din măruntaiele pământului. Tocmai avusese loc „primul cutremur liber”, de 7 gr ade pe scara Richter. Unul destul de puternic să omoare nouă oameni la noi în țară, unul în Bulgaria și alți patru în Republica Moldova – pe atunci încă RSS Moldovenească. A fost, atunci , ultimul cutremur cu morți din istoria recentă a României.

Seismologul s-a angajat la INFP exact în timpul cutremurului

Mihai Diaconescu are 60 de ani și este geofizician la Institutul Național de Fizică a Pământului. Prima sa zi de muncă la Măgurele a coincis cu ultimul mare cutremur, soldat cu morți, din România, seism de 7 grade pe scara Richter, care s-a petrecut într-o zi de miercuri, în 30 mai 1990, la ora 13.40 și 30 de secunde, la adâncimea de 86,1 kilometri în zona seismică Vrancea.

Cum a trăit seismologul acea zi? Mihai Diaconescu își mângâie barba de savant distrat, zîmbește și povestește: „Când a început zgâlțâiala eram la cabinetul medical pentru întocmirea fișei de angajare. S-a auzit întâi zgomotul care însoțește orice cutremur. Mai întâi, încet, de la distanță, apoi sunetul s-a tot amplificat. Mi-am dat seama imediat ce se întâmplă. Îl trăisem și pe cel din ’77 care m-a prins acasă, la etajul I al unui bloc. Eram elev într-a doișpea... Țin minte că îmi tăiam unghiile de la picioare”, se amuză geofizicianul. Revine, apoi, la cutremurul din 1990 și își amintește că lumea din policlinică se panicase.

Calm, zice el, a căutat să se adăpostească sub un toc de ușă și când s-a terminat s-a dus la noul său loc de muncă: „Replica ce a urmat, pe la trei dimineața, nici nu am simțit-o... În fine, am intrat în sediul INFP. M-a frapat liniștea de acolo. Dumitru Enescu, directorul de pe atunci, mi-a făcut formele de angajare și m-a trimis acasă. Mi-a zis: «Hai, du-te, că aici o să fie balamuc și o să vină presa». Am aflat, a doua zi, că nu venise nimeni”.

„S-a sunat la pompieri și salvare pentru atacuri de panică”

A fost panică mare atunci? Au sunat telefoane de la Guvern, Președinție etc.? Mihai Diaconescu își aduce aminte de parcă s-a întâmplat alaltăieri: „În București a fost panică. Era un oraș paralizat... La noi, nu! Cel puțin cât am stat eu, pînă pe la 15.40, la două ore după cutremur, n-a sunat nimeni de nicăieri!”. Pe vremea aceea nu exista ISU și nici numărul unic de urgență 112. Unde sunau oamenii, la pompieri, la miliție?

Specialistul dă din umeri: „Pe vremea aceea se suna mai ales la pompieri și la salvare. Mai ales pentru atacuri de panică!”. Se poate spune, pe bună-dreptate, că a fost „primul cutremur liber”. În 1977, după tragedia din 4 martie, toată lumea știa că a fost un cutremur, dar aștepta informații de la televizor și, în special de la radio. După seismul din 30 mai ’90 cum a fost? „Tot prin intermediul mass-media. Noi am emis un comunicat care a fost difuzat, după un sfert de oră, și la Radio și la TVR”, spune geofizicianul.

Avertizarea a fost și rămâne doar un vis frumos

Și, ce s-a schimbat între timp? Că, se pare că, deși tehnologia a avansat uimitor, tot sunt probleme de comunicare. A se vedea necazul cu aplicația de pe telefoanele mobile care nu funcționează cum trebuie și sistemul Ro-Alert. „Care aplicație?”, se burzuluiește Mihai Diaconescu: „Noi nu emitem către populație nimic prin SMS! A fost una, «Biziday», a lui Moise Guran care a fost «hăcuită». Au intrat niște hackeri pe numărul lor și au transmis că a avut loc un cutremur de 9 grade pe Richter, în Vrancea. Dacă era adevărat noi nu mai vorbeam acu’. Ca să înțeleagă toată lumea, după un cutremur se emite un mesaj, de către un calculator, către ISU, Guvern, Președinție, Agerpres, Mediafax și câteva posturi TV de știri, prin care se anunță producerea mișcării telurice, magnitidinea, adâncimea și localizarea. Acesta este sistemul nostru... Nu este vorba de avertizare, ci de constatare!”. Seismologul recunoaște, însă, că există un sistem de avertizare, dar numai pentru uz intern, pentru INFP: „Pe de o parte este, încă, în testare și, pe de altă parte, chiar dacă ar fi pus la punct în totalitate există o imposibilitatea tehnică de trenasmitere către populație. Nu se poate transmite, concomitent, cu tehnica de astăzi, un SMS către milioane de utilizatori!”. Expertul mai adaugă: „În toată lumea, doar Japonia și Chile au un astfel de sistem de avertizare performant. Și e posibil să fi terminat testele și mexicanii”.

Măsurăm și noi cutremurele, dar de bază sunt datele americanilor

Anunța ceva acel seism? Că, doar cu câteva zile înainte, pe 27 mai ’90, s-a petrecut un altul, de 5,4 grade, în aceași zonă, dar la adâncimea de 89,3 kilometri? Geofizicianul încearcă să vorbească pe înțelesul tuturor: „Cutremurele din 1990 s-au constituit într-o «secvență seismică» formată dintr-un «pre-șoc» de 5,4, un șoc principal de 7 și două «afterșocuri» de 6,3, respectiv 6,1 grade pe scara Richter. Plus 80 de cutremure de magnitudini mici și foarte mici. Un seism ca primul, de 5,4 Mw – adică Magnitudine moment – poate fi considerat ca unul de sine stătător. Doar dacă e urmat de altul și mai mare în același domeniu de adâncime și în aceeași arie geografică poți anticipa o «secvență seismică». Altfel, nu ai niciun indiciu!”. Cu alte cuvinte, atunci „indiciul” a fost chiar cutremurul de 7 grade.

Se știe că au fost peste 80 de replici ale acelui cutremur, din care cea ma importantă, de 6,3 grade, s-a petrecut în noaptea ce a urmat, la ora trei și 17 minute dimineața, la adâncimea de 88,2 kilometri. Trei secunde mai târziu a venit un al doilea cutremur, mai mic, de numai 6,1 grade, potrivit site-ului usgs.gov al United States Geological Service (USGS). De ce, când vine vorba de evaluarea acelor cutremure am folosit și folosim date de la americani? Ei sunt de partea cealaltă a planetei... Nu avem sau nu aveam instrumente performante pentru măsurarea exactă a unui cutremur? Geofizicianul oftează: „Atunci aveam noi ceva... După ’77, pe fonduri ONU și UNESCO am primit niște dotări. Da’ eu personal prefer, pentru cutremurele istorice, care au avut loc înainte de anul 2000, să mă raportez la la USGS care este cel mai avansat complex seismologic din lume. Acum INFP folosește penultima generație de instrumente. Vârful de gamă e prea costisitor pentru noi”.

