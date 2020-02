După ce, pentru prima dată de vinerea trecută pană acum, pe postul naţional de televiziune s-a evidenţiat faptul că poliţia din Catalonia şi Parchetul de acolo nu dezmint că există o anchetă împotriva unor bulgari pentru splălare de bani, între care ar fi şi premierul Borisov, Donchev a prezentat ipoteza conform căreia Spania are interese pentru a face aşa ceva.

Acest lucru ar fi cauzat de negocierile grele pentru noul buget al UE şi de aşteptarea ca Bulgaria să intre în „sala de aşteptare” a zonei euro.

Donchev a fost vizibil uimit de replica moderatorului Victor Nicolaev „deci susţineţi că premierul este anchetat…”.

„Când am spus că premierul este anchetat? Nu am spus aşa ceva! Este sub anchetă o casă din Barcelona. Şi se ştie cine este proprietarul acesteia”, a protestat vicepremierul.

Întrebat despre legătura rusească despre care se vorbeşte în articolul din El Periodico, Donchev a răspuns că „în acest domeniu lucrurile nu sunt niciodată pe deplin clare”. Donchev a conchis că „dacă am să îi spun ceva Spaniei, nu o voi face la televizor”.

Traducerea: Mirela Petrescu – RADOR

