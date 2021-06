În opinia comisarului şef al Gărzii Naţionale de Mediu, Octavian Berceanu, tot ceea ce se întâmplă în Sectorul 1 este „un joc la limită dus şi de primărie, şi de operator, pe spinarea cetăţenilor”. Cazul a luat amploare după ce Clotilde Armand s-a trezit cu gunoiul cetățenilor la poartă.

Comisarul şef al Gărzii Naţionale de Mediu, Octavian Berceanu, a declarat sâmbătă dimineaţă că a mers în Sectorul 1 – unde gunoiul nu a mai fost ridicat din cauza disputei între firma de salubritate şi administratia locala – şi a constatat că ploaia a îmbibat deşeurile neridicate, iar din acestea a început să se scurgă levigat, care „miroase groaznic”.

Acesta mai spune că Garda de Mediu a demarat controale la firmele de salubritate „ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple” pentru ca situaţia se la sectorul 1 „să nu fie un precedent periculos”.

Şeful Gărzii Naţionale de Mediu: Miroase groaznic!

„Miroase. Ploaia a îmbibat deşeurile astea cu apă şi acum apa se evaporă. Miroase groaznic. Mai mult, se scurge lichid din aceste deşeuri, partea aceea de fermentaţie, de levigat, din ce în ce mai consistentă”, a afirmat Octavian Berceanu.

„Din experienţa practică, ce ne-a salvat pe noi, cetăţenii, sunt temperaturile care sunt neobişnuit de scăzute în această perioadă. Altfel, dacă am fi avut temperaturi de 29-32 de grade, era un disconfort puternic, pronunţat. Gunoaiele miros. Imaginaţi-vă că noaptea au fost 9-10 grade, deocamdată, altfel ar fi fost un dezastru”, a subliniat şeful Gărzii de Mediu.

Octavian Berceanu: „Este un joc la limită dus şi de primărie, şi de operator, pe spinarea cetăţenilor”

„Legea spune în felul următor, OUG 195/2005 spune: autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii şi răspunderi: asigură prin serviciile publice şi operatorii economici responsabili luarea măsurilor de salubrizare a localităţilor, de întreţinere şi gospodărire a spaţiilor verzi, a pieţelor şi a spaţiilor publice. În cazul nostru, Primăria trebuie să facă orice posibil a să ridice aceste deşeuri şi să menţină o stare corespunzătoare a spaţiilor publice. Pe de altă parte, şi prestatorul de servicii beneficiază de un contract care nu este un contract civil normal. El are un monopol al serviciilor pe sectorul 1 şi trebuia să se asigure că ridică deşeurile şi tranşează această problemă financiară în instanţă”, a mai declarat Berceanu, potrivit news.ro.

De ce vrea Clotilde Armand stare de alertă în Sectorul 1

Primarul Sectorului 1 Clotilde Armand a scris pe social media că vrea declararea stării de alertă.

„Am solicitat Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă să înainteze Prefecturii Municipiului Bucureşti o adresă prin care să declare starea de alertă din cauza situaţiei sanitare de pe raza teritorială a Sectorului 1 cauzată de şantajul şi suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate. În paralel, am purtat discuţii cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 şi am ajuns la un acord. Am aflat că staţiile de sortare şi-au redeschis porţile începând de astăzi dimineaţă pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste staţii erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăţilor făcute de Primăria Sectorului 1”, a anunţat Clotilde Armand, pe contul personal de Facebook.

Romprest acuză că „în mandatul actualului primar, aplicarea clauzelor contractului şi a prevederilor legale este discreţionară”

Romprest dă vina pe primărie, si spune: „Refuzul nejustificat la plata facturilor pentru servicii confirmate, în perioada iulie-decembrie 2020, şi plata discreţionara a prestaţiilor, respectiv jumătate din prestaţia lunară a activităţilor de salubrizare stradală, în perioada ianuarie-martie 2021, au dus la acumularea unui debit restant de peste 120 milioane lei, din care 96 milioane datorie istorică aferentă prestaţiilor din anul 2020 şi 24 milioane aferente prestaţiilor din anul 2021. Facturi aferente unora dintre prestaţiile din anul 2020 înregistrează depăşiri ale termenelor de scadenţă de peste 200 de zile”, a declarat compania.

Romprest va face o excepție şi va ridica gunoaiele de la patru obiective strategice de sănătate publică

Vineri seară, Romprest a anunţat că va face efortul de a colecta şi stoca temporar, pentru o perioadă limitată, deseurile de la cele 4 obiective strategice de sanatate publică: Spitalul Clinic de Urgenta Chirurgie Plastica, Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti (Floreasca), Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Grigore Alexandrescu, Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice, unitati sanitare aflate in subordinea Primariei Sectorului 1.

„Facem apel la Consiliul Local al Sectorului 1, partenerul contractual, de a înţelege importanţa derulării în regim de continuitate a activităţilor serviciului de salubritate şi de a debloca plăţile restante faţă de operatorul de salubritate, evitând astfel escaladarea acestei situaţii”, a transmis compania, potrivit Agerpres.