“Costul salubrizarii pentru anul trecut a fost de 266 milioane lei, la care se adauga facturi de 83 milioane lei aflate in litigiu, ceea ce inseamna un total de 350 de milioane de lei pe care Romprest considera normal sa il primeasca intr-un an, rezulta un total de 1 milion de lei pe zi, adica o treime din bugetul sectorului 1. Noi nu ne putem mentine la asemenea costuri”, a spus Armand.

Primarul sectorului 1, contrazis de cifre

”Pentru o corectă informare a opiniei publice, prezentam datele exacte privind bugetul alocat Salubritatii in anul 2020 si sumele achitate de catre Autoritate operatorului in exercitiul bugetar al anului 2020”, acrie Romprest

”La începutul fiecarui an, operatorul delegat al serviciului public de salubritate înaintează catre Autoritatea contractantă o estimare de buget pentru anul în curs. Pentru anul 2020, în data de 15 ianuarie 2020, a fost înaintat bugetul preconizat pentru anul 2020, in valoare estimata de 236,7 milioane lei.

Este evident faptul că, avand în vedere ca bugetul a fost estimat in luna ianuarie 2020, acesta nu a putut previziona existenta unor viitoare comenzi suplimentare pentru activitatea de spalat carosabil si trotuare, masuri care au fost dispuse de catre Autoritatea contractanta pentru combatere efectelor pandemiei, si aplicate in perioada aprilie-septembrie 2020, actiune coordonata de la nivelul Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta.

Calcului exact. Cât a plătit de fapt Primăria

Valoarea totala a sumelor achitate de catre Autoritate in cursul anului 2020 este de 195,3 milioane lei. Din aceasta suma, 48,3 milioane lei reprezinta facturi reprezentand contravaloarea serviciilor aferente anului 2019. Astfel, pentru activitatile efectiv prestate în cursul anului 2020, au fost achitate 147,0 milioane lei.

Valoarea totala a serviciilor facturate pentru prestatiile din perioada 16.10.2019-30.11.2020 a fost de 286,1 milioane lei.

Primăria nu a făcut demersuri să recupereze costurile aferente pandemiei din fondul de rezervă al Guvernului

Din aceasta suma, 56 milioane lei reprezinta SERVICII prestate conform COMENZI SUPLIMENTARE IN VEDEREA COMBATERII EFECTELOR PANDEMIEI SARS-COV 2, in perioada aprilie-septembrie 2020. Aceste sume, extrabugetare, trebuiau recuperate de catre Autoritatea contractanta din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului. Autoritatea nu a facut demersurile necesare in acest sens.

Reiese ca, valoarea debitelor restante pe care le inregistreaza Autoritatea fata de operatorul Romprest la data de 31.12.2020 este de 90,8 milioane lei (286,1-195,3 milioane lei).

Asta ân conditiile in care, valoarea alocata Salubritatii in cadrul BVC al Consiliului Local al Sectorului 1 pentru anul 2020 a fost de 227,8 milioane lei.

Rezulta astfel ca, in ciuda faptul ca la finalul anului existau resurse financiare pentru plata serviciilor prestate si confirmate, respectiv 32,5 milioane lei (227,8 – 195,3 mil lei), Autoritatea nu a achitat aceste sume catre Operator.

Consiliul local vrea mediere, primarul o blochează

Toate datele care au fost utilizate in acest document sunt reale, certe, si pot fi verificate pe site-ul Primariei Sectorului 1, iar in ceea ce priveste facturile emise de catre Compania Romprest Service SA, aceste facturi (avand viza de Bun de plata a directiilor abilitate din cadrul aparatului tehnic al Primariei) au fost declarate catre organele fiscale, fiind purtatoare de impozite si taxe care au fost integral achitate de catre Romprest.

Acest blocaj al platilor este creat in mod intentionat de catre Primarul Sectorului 1, desi toate pozitiile partenerului contractual real, Consiliul Local, au fost in sensul medierii si solutionarii conflictului si in sensul respectarii clauzelor contractuale aflate in vigoare.