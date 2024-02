Șeful Direcției Vamale București și subalternii, trimiși în arest preventiv

Șeful Direcției Regionale Vamale București (DRVB) și subalternii săi au fost plasați în arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile în cadrul unui dosar de corupție gravă, fiind acuzați de luare de mită sau favorizarea făptuitorului. Tribunalul București a emis mandate de arestare preventivă pentru cei șase inculpați reținuți de către DNA. Această decizie a instanței de miercuri seara nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel București.

Discuții dintre vameșii de la Direcția Vamală a Municipiului București

Detalii alarmante ies la iveală într-un dosar care a ajuns la Tribunalul București, unde anchetatorii DNA solicită arestarea preventivă a unora dintre funcționarii publici și a șefilor lor.

Surse judiciare au furnizat, pentru publicația știripesurse.ro, informații din dosar, incluzând o declarație semnificativă a denunțătorului în legătură cu funcționarii publici implicați.

Mai exact, sursele relatează un fragment din declarația dată de bărbat anchetatorilor de la DNA.

În esență, bărbatul povestește cum a fost contactat de prietenul său chinez, care i-a cerut cu insistență ajutorul pentru a face o traducere corectă a discuțiilor dintre el și vameși.

„Mi-am întrebat prietenul ce doresc acești oameni și am aflat că vor o factură la marfa care venise de dimineață. Am asistat la încărcarea celor 51 de baxuri de încălțăminte sport despre care vameșii mi-au spus că sunt încălțări sport marca „Nike” pe care le ridică pentru a le verifica autenticitatea acestora. Unul dintre vameși mi-a spus „ că am venit târziu, că ei deja s-au înțeles cu prietenul meu și că 51 de baxuri nu e japcă în condițiile în care vameșii au estimat că ar mai avea 250 de baxuri în depozit, pe care le-au lăsat prietenului meu.”, ar fi povestit martorul în declarațiile ce s-ar afla la dosarul de la Tribunal, potrivit sursei citate anterior.

Vameșii cu ochii-n patru

„Am stat de vorbă și cu prietenul meu, în depozit, nemaifiind nimeni de față în acel moment și l-am simțit că este foarte speriat, spunându-mi că ar fi mai bine să plec acasă deși el fusese cel care m-a chemat să-i ofer sprijin.

Am perceput că și vameșii erau deranjați de prezența mea deoarece m-au întrebat de mai multe ori ce calitate am de am ajuns eu acolo, m-au îndepărtat de mașina lor spunându-mi că îi irit și mi-au solicitat să părăsesc zona”, ar mai fi mărturisit bărbatul anchetatorilor anticorupție potrivit sursei citate.

Cu geanta de bani la discuții

„Același vameș care s-a arătat deranjat de prezența mea, este și cel care imediat după ce am avut discuția cu prietenul meu în depozit, a intrat în depozit cu o geantă în mână spunându-mi că eu trebuie să plec și să rămână doar el cu prietenul meu chinez.

Menționez că geanta, era o geantă de voiaj de culoarea albastră cu fermoarele deschise în care nu am văzut să se fi aflat ceva.

Nu cunosc nici conținutul discuției, nici scopul pentru care vameșul a intrat în depozit să vorbească cu prietenul meu și nici la ce servea geanta aceea, deoarece eu am ieșit din depozit dar am rămas în imediata apropiere a acestuia.

La scurt timp, din depozit au ieșit atât prietenul meu cât și vameșul care aveau asupra lor geanta albastră, fără să-mi dau seama dacă era plină sau goală. Prietenul meu mi-a spus încă o dată că ar fi mai bine ca eu să plec acasă, simțindu-l foarte speriat”, ar mai fi explicat bărbatul procurorilor DNA, spun sursele autorului.

Șeful Direcției Vamale București în vizorul DNA

Paul Petrof, directorul Direcției Regionale Vamale București, a fost reținut pe 14 februarie de procurorii anticorupție într-un dosar în care este acuzat, printre altele, de luare de mită.

Conform DNA, în cursul anului 2023, în timpul desfășurării unor controale, funcționarii vamali Cernat Alexandru, Marin Marius, Teianu Nicolae-Ștefan, Vulcan Marian-Vladimir și Gheorghe Demetrius ar fi pretins și primit de la mai mulți oameni de afaceri care-și desfășurau activitatea în diverse centre comerciale situate pe teritoriul municipiului București și al județului Ilfov, avantaje necuvenite, constând în sume totale de 60.600 lei, 11.500 USD, 600 euro, 408 perechi (51 de cutii) de ghete sport și 1.000 de parfumuri contrafăcute.