Medicul Constantin Dina a fost testat pentru coronavirus, vineri după amiază, la Constanța, unde locuiește împreună cu soția și copilul minor. El a explicat, pentru EVZ, că, de-a lungul timpului, s-a automonitorizat cu teste rapide, toate fiind cu rezultat negativ. Ultimul test rapid l-a făcut ieri, la ora 15,00, iar rezultatul i s-a părut suspect, erau doar niște linii. De aceea, și-a făcut un test PCR ca să vadă dacă este, sau nu, pozitiv.

”Seara trecută, pe la ora 22,00, am primit telefon, fiind anunțat că testul a ieșit pozitiv. În cazul acesta, procedura spune internare în spitalul de boli infecțioase, drept pentru care m-am internat urgent la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Sunt asimptomatic, nu am febră, nu am nimic. Soția și o copilul sunt în izolare, la domiciliu. Conform procedurii vor fi testați doar dacă devin simptomatici” a declarat Constantin Dina.

Șeful Corpului de Control din ministerul Sănătății spune că lipsește de acasă de sâmbăta trecută, el venind în Constanța numai în weekenduri. Vineri, înainte de a ajunge acasă, s-a oprit la Spitalul Județean Constanța, unde a inspectat corturile și containerele care au fost amplasate în vedere triajului. Nu ar fi intrat în spital. Constantin Dina recunoaște că, la București, s-a întâlnit la locul de muncă, în minister, cu mai mulți colegi, inclusiv cu ministrul Nelu Tătaru, ”despre care am auzit că a fost testat negativ și mă bucur”.

Dina a precizat că rămâne internat la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța până se negativează. ”Dacă am două teste negative, totul e e în regulă”, a spus el, precizând că ”avem doctori și aici, avem un protocol aprobat prin ordin de ministru, pe care trebuie să îl respectăm, nu merg la București”.