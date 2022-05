Șeful Consiliului Concurenței, mesaj pentru români, în contextul creșterii prețurilor: „Mereu totul e dezastru și suntem victime. Să vedem și partea plină a paharului”

Bogdan Chirițoiu, președintele Consilului Concurenței, vorbește despre scumpirile de preț la combustibil, polițe RCA sau tentative de speculă, despre care spune că nu au existat, din investigațiile făcute anterior, în ce privește posibile înțelegeri neconcurențiale ale companiilor din România.

România se confruntă cu prețuri mici față de alte state din UE, afirmă Bogdan Chirițoiu

„Fiat justitia, pereat mundus (n.a. Să se facă dreptate, de-ar fi să piară lumea) nu a fost niciodată dictonul meu favorit”. Avem prețuri mici față de restul UE. Să vedem și partea plină a paharului. Mereu totul e dezastru și suntem victime, sunt comploturi, speculanți, afirmă Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Președintele Consilului Concurenței transmite că va fi elaborată o OUG privind specula, însă nu poate să furnizeze o definiție pentru „ce înseamnă preț nejustificat de mare”.

„Nu pot să vă spun un procent: dacă dublezi e ok, dacă triplezi nu e ok. Prețul e justificat cât timp creează un semnal suficient de puternic ca să cresc producția. Am nevoie pentru asta să crească de 10, de 20 de ori? Părerea mea e că nu”, transmite Bogdan Chirițoiu.

Reglementări ale statului privind specula

Acesta adaugă: „Am înțeles de la Guvern că trebuie să-și facă niște calcule. Avem OUG, trebuie să vedem efectiv impactul ei, să vedem cât încasăm din suprataxare, cât ne costa subvențiile. Atunci vom ști exact”, transmite Chirițoiu, conform Spotmedia.

„Trebuie să avem grijă ca economia să funcționeze. Legea e un instrument și îl adaptezi la nevoile pe care le are societatea. În funcție de evoluția economică adaptăm și regulile”, transmite Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Profiturile obținute incorect vor fi confiscate

La începutul lunii mai, Bogdan Chiriţoiu, președintele Consiliului Concurenței, a detaliat proiectul de lege pentru combaterea speculei, la care lucrează Guvernul în prezent. Oficialul susține că este un proiect absolut necesar, deoarece România s-a lovit de această problemă și în perioada pandemiei. Cei care practică concurența neloială vor fi aspru sancționați cu amenzi, însă le vor fi confiscate și profiturile incorecte.

Președintele Consiliului Concurenței a susținut că România s-a confruntat cu specula în perioada pandemiei, când au crescut prețurile la măști și la dezinfectant pe fondul panicii și a cererii crescute.

„Până la un punct e norrmal, dar când ai preţuri de zeci sau o sută de ori, nu mai vorba de o eficienţă economică de un semnal de preţ ci vorbim mai degrabă de nişte oameni care vor să câştige prea uşor nişte bani, şi evident că această lege este necesară”, a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei în cadrul emisiunii Talk News de la Profit News Tv.