Viorica Dăncilă a afirmat că a cerut ministrului Sănătăţii să propună un înlocuitor pentru CNAS.

Sorina Pintea, despre blocajul sistemului de carduri de sănătate: „Sunt fapte penale, raportul va ajunge la DNA”

„Astazi am trimis corpul de control la CNAS. Dupa cum stiti, am cerut demisia preşedintelui CNAS. Mâine, daca nu isi va prezenta demisia, il demit. Am cerut o nominalizare de la ministrul Sănătăţii”, a declarat premierul României la Antena 3.

CNAS, prima reacţie în cazul scandalului legat de cardurile de sănătate

Preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, a declarat joia trecută că nu a luat în calcul demisia: „Nu am luat în calcul o demisie la acest moment. Nu consider că mă fac vinovat de nefuncţionalitatea platformei informatice şi sunt anumite lucruri care trebuie privite în ansamblu, de-a lungul timpului, de ce s-a ajuns la o astfel de situaţie”.

