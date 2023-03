Șeful armatei ucrainene face o nouă previziune. Omul care a anunțat data exactă a începerii războiului vorbește acum despre finalul invaziei

Generalul Kirilo Budanov, șeful Serviciilor militare de informații din Ucraina, a devenit cunoscut în toată lumea după ce a prezis data exactă a invaziei ruse. La mai bine de un an de la începutul războiului, generalul vorbește despre finalul acestuia, precizând că armata lui Vladimir Putin a pierdut multe resurse umane dar și armament.

„Rusia a irosit cantități uriașe de resurse umane, armament și materiale. Economia și producția sa nu sunt capabile să acopere aceste pierderi. Și-a schimbat lanțul de comandă militară. Dacă armata Rusiei nu își va îndeplini obiectivele în primăvara aceasta, va rămâne fără resurse”, a spus Budanov din biroul său fortificat din Kiev, în cadrul unui interviu interviu acordat publicației USA Today.

Șeful armatei ucrainene își împarte biroul din Kiev cu două țestoase, dar și cu canari, dresați să detectează gaze otrăvitoare.

În cadrul interviului, șeful armatei ucrainene susține că în acestă primăvară va avea loc o bătălie decisivă, care va conduce la încheierea războiului din Ucraina.

„Va fi o bătălie decisivă în această primăvară, iar această bătălie va fi cea finală înainte de încheierea acestui război”, a precizat Budanov.

În ciuda declarațiilor sale, șeful armatei ucrainene nu a putut prezenta nicio dovadă specifică pentru a-și susține afirmațiile. Oficialul militar a mai precizat că Moscova și Kievul sunt implicate într-un război informațional intens, pe lângă lupta de pe front.

Războiul din Ucraina ar putea lua sfârșit în această primăvară

Prezicerile generalul Kirilo Budanov se potrivesc cu părerea consensuală a analiștilor militari independenți. Potrivit acestora, Rusia nu mai dispune în prezent de muniție, de provizii militare și de soldați calificați, organizați și motivați pentru a face progrese semnificative împotriva liniilor de apărare ucrainene din est, unde luptele sunt cele mai intense.

„Rusia a pierdut aproximativ jumătate din tancurile sale, tirul de artilerie este la pământ, nu are o bază productivă pentru a face o mulțime de echipamente noi. Iar fabricarea de echipamente noi nu este ușoară în condițiile sancțiunilor. Așa că va trebui să scoată lucruri din depozite.

Ucraina este mai puternică acum decât era pe 24 februarie (2022). Are sisteme mai bune. Integrează o mulțime de sisteme NATO. Rusia din punct de vedere al echipamentelor este mai slabă. Are trupe mai puțin bine antrenate, mai puțin echipament de front. Singurul lucru pe care îl are mai mult sunt soldații, dar nu sunt un mare fan al maselor de soldați neinstruiți”, a declarat Phillips P. O’Brien, profesor de studii de securitate strategică la Universitatea St. Andrews din Scoția.