Șeful ANAF se laudă cu planul de încasări. Câți bani au colecta inspectorii Fiscului de la români

Președintele Fiscului,Lucian Heiuș, a declarat că încasările ANAF au crescut, în primele opt luni ale anului, cu 22,4% în termeni nominali și cu 12,5% în termeni reali. El a precizat că suma colectată în această perioadă a ajuns la 246,2 miliarde lei. Planul de încasări al Fiscului, propus pentru acest an este de 375,9 miliarde lei, a mai precizat Lucian Heiuș. Șeful ANAF a mai spus că, în urma verificărilor pe care le-a demarat la persoanele fizice, a început să primească telefoane de amenințare.

„Este normal când ai o astfel de funcție”, a spus Lucian Heiuș.

Oficialul ANAF a mai spus că apelurile pe care le-a primit au venit de pe cartele de tip pre-pay care pot fi identificate mai greu. El a precizat că aceste telefoane nu-l sperie și că va continua să-și facă treaba.

Potrivit spuselor lui Lucian Heiuș, au fost identificate diferențe de peste 50.000 de lei între veniturile declarate și cele realizate în cazul a 500.000 de persoane. În aceste condiții, Fiscul a suplimentat efectivul de inspectori care se vor ocupa de veniturile persoanelor fizice. Iar în prezent, media lunară a diferențelor de venituri descoperite este de 20 de milioane de lei, din care impozitul calculat este de 5 milioane de lei.

Una din patru firme nu are cont bancar

Lucian Heiuș a mai precizat că în perioada următoare vor fi demarate licitațiile pentu digitalizarea instituției. Acesta va fi gestionat printr-un program care se va derula în colaborare cu Ministerul Finanțelor. El a precizat că până la finele anului viitor să fie pusă în funcțiune factura electronică.

Președintele ANAF a precizat că în jur de 300.000 de firme din România, adică aproximativ una din patru, nu au cont bancar și lucrează doar cu numerar.

„Am constatat, făcând diverse analize, există undeva în jur de 300.000 de agenţi economici care nu au cont bancar. ANAF nu are nicio vină. Nu au cont bancar prin care să îşi ruleze plăţile, veniturile, lucrează numai prin numerar. Am fost la fel de surprins. Mai mult, o parte dintre ei sunt înregistraţi în scopuri de TVA. Totalul este 1,6 milioane. O firmă din patru din România nu are cont bancar”, a subliniat Heiuş.