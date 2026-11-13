Șefii de stat și de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene s-au reunit vineri, la Dublin, într-un summit informal dedicat exclusiv provocărilor generate de inteligența artificială (AI). Este pentru prima dată când liderii europeni abordează la acest nivel dilema majoră a blocului comunitar: cum să își protejeze cetățenii de pericolele acestei tehnologii, fără a bloca investițiile necesare pentru a rămâne competitivi în fața Statelor Unite și a Chinei, informează AFP.

Pentru a fundamenta dezbaterile, liderii europeni i-au invitat la discuții pe Arthur Mensch, directorul grupului francez Mistral, unul dintre puținii campioni europeni din domeniul inteligenței artificiale, și pe cercetătorul Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică și unul dintre pionierii acestui sector.

Premierul irlandez Micheal Martin a precizat că discuțiile urmăresc identificarea unei direcții strategice clare. Potrivit acestuia, obiectivele vizează ”un bun echilibru între reglementare şi inovaţie, suveranitatea tehnologică şi cum poate Europa să intercaţioneze cu dezvoltatori în AI în întreaga lume”.

În prezent, Uniunea Europeană încearcă să găsească o cale de mijloc între două direcții esențiale. Pe de o parte, Bruxelles-ul dorește să dezvolte inițiative care să protejeze societatea de riscurile inteligenței artificiale, iar pe de altă parte, caută să stimuleze investițiile pentru a genera profit economic și a evita ca Europa să fie complet depășită de rivalii americani și chinezi.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a adoptat o poziție fermă împotriva atitudinii defetiste care s-a instalat în rândul multor oficiali și analiști europeni, convinși că bătrânul continent a acumulat o întârziere tehnologică imposibil de recuperat în raport cu SUA și China.

”Detest ideea că UE ar fi pierdut cursa AI. Trebuie să avem încredere în noi”, a declarat Roberta Metsola în fața jurnaliștilor. Ea a subliniat că Uniunea Europeană dispune de atuuri solide, putându-se baza pe specialiști de renume mondial și pe un ”ecosistem” vast format din companii inovatoare și cercetători.

Deși nu sunt așteptate decizii majore în urma acestui summit informal, reuniunea de la Dublin are loc într-un moment extrem de tensionat pentru industria globală de tehnologie. Sectorul AI este zguduit de scandalul legat de relațiile extraconjugale ale fostului director al Nvidia, Jensen Huang, care a fost forțat joi să părăsească conducerea gigantului mondial al procesoarelor.

Demisia acestuia a provocat unde de șoc pe piețele bursiere atât din Statele Unite, cât și din alte state cu expunere ridicată pe sectorul tehnologic. Chiar dacă subiectul nu a fost inclus oficial pe agenda liderilor europeni, un oficial UE a declarat pentru AFP că acest lucru nu îi împiedică pe participanți ”să pună subiectul pe tapet”, având în vedere implicațiile pe care criza de la Nvidia le-ar putea avea asupra securității cibernetice.

În cadrul intervenției sale, Arthur Mensch le-a prezentat liderilor celor 27 de state membre potențialul uriaș al inteligenței artificiale de a relansa economia europeană, aflată în stagnare, și a propus soluții concrete pentru ca acest sector să poată ”decola” în Europa. Compania franceză Mistral, care dezvoltă unele dintre cele mai performante modele AI de pe continent, a refuzat să se alăture apelurilor privind încetinirea dezvoltării acestei tehnologii, lansate în acest an de liderii giganților americani OpenAI, Sam Altman, și Anthropic, Dario Amodei. Dimpotrivă, reprezentanții Mistral au îndemnat Europa să își dubleze eforturile, considerând că avertismentele venite din SUA reprezintă doar o tactică a americanilor pentru a-și consolida avansul tehnologic.

De cealaltă parte, Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel pentru Fizică în 2024 pentru cercetările sale din anii '80 asupra rețelelor neuronale artificiale, a venit la Dublin pentru a trage un semnal de alarmă. Omul de știință, care a intrat în atenția presei mondiale după demisia sa de la Google în 2023, a avertizat anterior cu privire la ”riscuri profunde la adresa societăţii şi omenirii”. În fața liderilor UE, el a adus în discuție vulnerabilitățile din domeniul securității cibernetice, necesitatea protejării locurilor de muncă și respectarea drepturilor omului.

În acest context, Estonia și Finlanda au propus ca Uniunea Europeană să creeze un mecanism comun prin care ”să răspundă incidentelor grave” generate de inteligența artificială, susținând în același timp dezvoltarea și beneficiile acesteia.

”Trebuie să investim în noile tehnologii şi ştim bine că nu trebuie să dăm înapoi din faţa lor”, a afirmat premierul eston Kristen Michal, într-un interviu acordat AFP înaintea începerii summitului de la Dublin.