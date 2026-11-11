Reprezentanții Statelor Unite ale Americii (SUA) pregătesc o vizită crucială la Moscova, programată pentru ziua de joi, unde îi vor solicita președintelui rus Vladimir Putin să își dea „binecuvântarea” pentru includerea oficialilor europeni în viitoarele tratative de pace privind Ucraina, relatează publicația POLITICO. Această inițiativă diplomatică aduce însă și o serie de provocări majore pentru statele europene.

Jared Kushner, ginerele liderului de la Casa Albă, Donald Trump, și cel care a jucat rolul de mediator la discuțiile din Abu Dhabi, a confirmat presei că va călători în capitala Rusiei alături de trimisul american Steve Witkoff. Obiectivul principal al întrevederii cu liderul de la Kremlin este dublu: obținerea acceptului pentru prezența Europei la masa tratativelor și parafarea celui mai amplu schimb de prizonieri de la declanșarea războiului.

Kushner a subliniat că implicarea continentului european este indispensabilă, mai ales că pe agendă se află și reconfigurarea viitoarei arhitecturi de securitate a Europei, o solicitare veche a Moscovei care a stârnit îngrijorare în rândul unor cancelarii europene.

„Avem nevoie ca europenii să fie prezenţi la masa negocierilor”, a declarat Kushner pentru POLITICO. „I-am transmis direct preşedintelui Putin de mai multe ori, precum şi echipei sale, că singura modalitate de a realiza acest lucru este să-i avem de partea noastră şi cred că sunt deschişi la această idee. Sper că mâine (joi - n.r.), la Moscova, Steve şi cu mine vom avea succes, iar preşedintele Putin îşi va da acordul pentru ca acest lucru să se întâmple. Cred că, dacă va fi de acord cu asta, vom putea face mult mai multe progrese în privinţa problemelor importante”, a spus Kushner.

Întâlnirea din Abu Dhabi a marcat prima rundă de discuții directe dintre Rusia, Ucraina și Statele Unite din luna februarie și până în prezent. Deși autoritățile de la Kiev și partenerii lor europeni au încercat să tempereze așteptările privind un rezultat imediat, iar pe teme sensibile precum oprirea atacurilor asupra infrastructurii energetice, navigația în Marea Neagră sau disputele teritoriale nu s-au înregistrat progrese concrete, reluarea dialogului după o pauză de nouă luni a fost privită în Europa drept un moment important.

Pentru a clădi un climat de încredere între statele aflate în conflict, Kushner a dezvăluit că Moscova și Kievul au ajuns la o înțelegere pentru ceea ce ar putea deveni „cel mai mare” schimb de prizonieri de la începutul invaziei, urmând ca detaliile numerice să fie validate joi. Informația a fost confirmată și de agenția rusă de stat Tass, care a relatat despre un acord privind un schimb de prizonieri „la scară largă”.

Evaluând cele două zile de tratative, oficialul american le-a descris drept „substanţiale” și „destul de dure”, dar le-a catalogat ca fiind „un prim pas bun” pentru readucerea părților la dialog după nouă luni de blocaj. El a reamintit că, în urmă cu trei săptămâni, la întâlnirea de la Oslo cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, reluarea discuțiilor părea încă incertă.

„A fost un drum lung pentru a-i readuce pe toţi la masa negocierilor”, a spus Kushner. „Dar cred că aceasta a fost o primă întâlnire foarte bună. A fost o întâlnire dificilă, dar productivă”, a arătat Kushner. Totodată, acesta a precizat că au fost abordate toate temele majore, subliniind că dosarul teritorial „va fi cea mai greu de rezolvat”.

De partea cealaltă, delegația ucraineană a pus lipsa unor rezultate mai consistente pe seama unor „directive foarte stricte” primite de negociatori de la Kremlin, care le-ar fi restrâns marja de manevră la Abu Dhabi.

În cadrul întrevederii de joi cu Vladimir Putin, Kushner și Witkoff își propun să obțină deblocarea unor dosare și stabilirea datei pentru următoarea rundă de negocieri, conform unor surse implicate în proces. După vizita la Moscova, cei doi emisari americani vor merge la Dublin pentru discuții cu Volodimir Zelenski și, posibil, cu lideri europeni.

Kievul își dorește un armistițiu până la finalul anului, temându-se că Rusia va lansa o nouă campanie de bombardamente de iarnă asupra rețelelor energetice, în încercarea de a lăsa țara în frig și de a o forța să cedeze.

Un punct nevralgic pentru capitalele europene îl reprezintă legătura dintre negocierile de pace din Ucraina și eventuala modificare a cadrului de securitate continental susținut de NATO. Europa insistă ca Ucraina să primească garanții de securitate ferme, menite să prevină o nouă agresiune rusă după încheierea războiului. În acest sens, Washingtonul ia în calcul un acord de apărare colectivă similar modelului NATO, în care alianța însăși ar putea avea rol de garant.

Cu toate acestea, Kremlinul cere extinderea agendei pentru a include o revizuire completă a arhitecturii de securitate europene, propunere acceptată de mediatorii americani. Oficialii europeni avertizează însă că ordinea pașilor este decisivă: ei sunt dispuși să discute o reformă amplă a sistemului de securitate pentru a răspunde îngrijorărilor Rusiei în paralel cu procesul de pace, dar refuză să își asume angajamente concrete înainte de semnarea păcii în Ucraina.

Kushner a explicat că strategia urmărește abordarea tuturor temelor pentru „de a găsi o cale de a le rezolva pe toate în acelaşi timp”.

„Cred că este foarte important să avem aceste discuţii”, a spus el. „Dar punerea în aplicare a măsurilor de securitate postbelice nu va avea loc până când nu se va ajunge la un acord privind teritoriul şi toate celelalte chestiuni bilaterale”, a confirmat el.

Intenția Statelor Unite de a aduce Europa în ecuația negocierilor pune Uniunea Europeană și state precum Regatul Unit în fața unei decizii urgente: desemnarea reprezentanților la discuții. Subiectul va fi analizat vineri, la Dublin, în cadrul unui summit informal al liderilor UE.

Președintele Volodimir Zelenski a cerut să fie consultat în privința reprezentării europene, îndemnându-și totodată aliații să acționeze rapid și să desemneze, ideal, o singură persoană care să conducă negocierile din partea Europei.

În opinia lui Jared Kushner, formula actuală, care reunește NATO, instituțiile UE și reprezentanți din Franța, Germania, Regatul Unit și Italia, constituie „o modalitate foarte solidă de organizare”. Acesta a adăugat însă: „Dacă Europa ar putea identifica o unică persoană care să vorbească în numele său, aceasta ar fi o realizare mai mare decât convingerea ruşilor să o includă în negocieri”.