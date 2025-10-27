Șefa DSP Brașov, plasată sub control judiciar de DNA. Acuzații de divulgare a controalelor sanitare către spitale din oraș

Procurorii DNA Brașov au dispus măsura controlului judiciar față de Ancuța-Ofelia Blănaru, directorul DSP Brașov, acuzată că ar fi informat reprezentanți ai unor spitale din județ despre controalele instituției. În schimb, ar fi beneficiat de servicii medicale gratuite și programări preferențiale.

Ancuța-Ofelia Blănaru, directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Brașov, a fost reținută de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Brașov și ulterior plasată sub control judiciar, fiind acuzată de folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii de foloase necuvenite, potrivit informațiilor transmise de Mediafax.

Ancheta DNA indică faptul că, în mai multe rânduri, funcționara ar fi transmis unor reprezentanți ai spitalelor din municipiu date confidențiale privind inspecțiile sanitare programate de instituția pe care o conducea. Scopul ar fi fost acela de a le permite conducerilor spitalelor să se pregătească în prealabil, eludând caracterul surpriză al controalelor.

Potrivit ordonanței DNA, în 25 martie 2025 și 4 octombrie 2025, Ancuța-Ofelia Blănaru ar fi anunțat reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov despre controalele care urmau să aibă loc, transmițând detalii despre data și scopul verificărilor.

„Femeia ar fi oferit indicații cu privire la pregătirea unității medicale, încălcând obligația de confidențialitate privind activitățile de control”, precizează documentul anchetatorilor.

În schimb, susțin procurorii, șefa DSP Brașov ar fi beneficiat de avantaje necuvenite din partea angajaților spitalului: facilitarea și urgentarea internării sau externării unor persoane apropiate, efectuarea unor analize și investigații medicale gratuite, precum și programarea prioritară a acestora.

Un incident similar ar fi avut loc pe 6 octombrie 2025, când Ancuța-Ofelia Blănaru ar fi transmis unui reprezentant al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov că DSP urma să efectueze o inspecție sanitară în ziua următoare.

Potrivit DNA, informațiile oferite au permis conducerii spitalului să se pregătească din timp pentru control, alterând scopul real al verificării.

În total, anchetatorii o acuză pe Blănaru de trei fapte distincte de divulgare de informații confidențiale, toate încadrate la infracțiunea de folosire de informații ce nu sunt destinate publicității în scopul obținerii de foloase necuvenite, conform articolului 12 lit. b din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

În comunicatul oficial transmis de Direcția Națională Anticorupție, procurorii arată că funcționara a acționat în interes personal, folosind poziția de conducere pentru a obține beneficii nelegitime.

„Faptele reținute în sarcina inculpatei constau în divulgarea unor date confidențiale referitoare la controalele sanitare programate, permițând persoanelor vizate să se pregătească și să evite constatarea unor nereguli. În schimb, inculpata ar fi beneficiat de servicii medicale gratuite și alte foloase necuvenite”, se arată în ordonanța procurorilor.

Ancheta DNA Brașov continuă, urmând ca în perioada următoare să fie audiați reprezentanții spitalelor menționate în dosar, dar și alți funcționari din cadrul Direcției de Sănătate Publică Brașov.

După audierea efectuată de procurorii anticorupție, Ancuța-Ofelia Blănaru a fost pusă sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, măsură preventivă care vine cu o serie de obligații legale stricte.

Potrivit DNA, pe durata acestei măsuri, inculpata trebuie:

– să se prezinte la chemările organului de urmărire penală ori de câte ori este solicitată; – să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor; – să nu comunice cu martorii, co-inculpații sau persoanele menționate în ordonanță; – și să nu exercite funcția de director executiv al DSP Brașov sau orice altă activitate în cadrul instituției.

De asemenea, DNA a avertizat că, în cazul în care Blănaru încalcă cu rea-credință aceste obligații, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu sau cu arestarea preventivă.