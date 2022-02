Ședința și scandalul la Sectorul 1. Neînțelegerile dintre Clotilde Armand și consilieri lasă primăria fără buget

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că primarul Sectorului 1 a pierdut susținerea PSD și PNL în Consiliul Local. Lui Clotilde Armand îi este din ce în ce mai greu să-și promoveze proiectele de hotărâre. În cazul de față a fost vorba chiar de bugetul local aferent anului în curs.

Consilierii locali PSD și PNL au părăsit sala înainte de votarea proiectului de hotărâre privind bugetul Primăriei Sector 1 pentru anul 2022, astfel că ședința a trebuit să se încheie din lipsă de cvorum. Reprezentații celor două partide din coaliția de guvernare au decis să plece dat fiind că și primarul Clotilde Armand a făcut același lucru, cu puțin înainte. Ea și-a motivat decizia prin aceea că președintele de ședință, Daniel Ciungu (PNL) i-a interzis să vorbească.

Totul a început în momentul în care Clotilde Armand a încercat să prezinte bugetul local pentru anul în curs. Liberalul a întrerupt-o pe motiv că, înainte de a intra în ordinea de zi a ședinței trebuie să asculte „părerile” mai multor cetățeni prezenți în sală.

Consilierul PNL i-a reproșat lui Clotilde Armand că spre deosebire de el și colegii săi care „muncesc” câte 10 – 12 ore în timpul unei ședințe, ea preferă să plece după câteva minute. A urmat un schimb de replici în contradictoriu, între Clotilde Armand și Daniel Ciungu, după care, văzând că i se refuză dreptul la cuvânt, primarul a decis să plece. A fost urmată imediat de grupul PSD – PNL.

Pe cale de consecință, dat fiind că au mai rămas în sală doar 12 consilieri, ședința a fost suspendată din lipsă de cvorum, iar bugetul a rămas în aer.

Schimbul de replici care a inflamat situația de la Sectorul 1

În cele ce urmează redăm schimbul de replici care a dus la această situație, dintre primarul de la Sectorul 1, Clotilde Armand și președintele de ședință, Daniel Ciungu, PNL.

Clotilde Armand: Astăzi avem bugetul anului 2022… Domnule președinte, nu mă lăsați să vorbesc?

Daniel Ciungu: Nu ați ajuns încă la subiectul ordinii de zi. Înțeleg că doriți să săriți constant peste, dar mai stați cu noi, ascultați-i pe cetățeni, aveți răbdare și ajungem și acolo. Dacă plecați după 10 minute, bineînțeles că… Noi stăm aici opt ore, 10 ore, 11 ore, cât trebuie…

Clotilde Armand: Eu cer să spun două fraze. Dacă nu mă lăsați să discut cele două fraze pe care vreau să le spun, o să vă las să discutați fiecare cu demagogie, așa cum știți foarte bine să faceți. Și n-am ce să ascult, înțelegeți?

Daniel Ciungu: Și atunci noi de ce să ascultăm demagogia dumneavoastră? Dacă sunteți alături de noi și așteptați să vină și următorii cetățeni, pentru că și dânșii au întrebări pentru dumneavoastră.

Clotilde Armand: Domnule președinte, următorul cetățean a venit deja de patru ori în fața consiliului local ca să facă scandal, înțelegeți?

Daniel Ciungu: Nu, au venit ca să își exprime părerea.

Clotilde Armand: Eu vreau să spun ceva scurt, nu vă iau mult timp, am foarte mult respect față de dumneavoastră.

Daniel Ciungu: Respectul ar fi dacă ați rămâne alături de noi 10 ore, doamna primar. Haideți că n-are sens!

Clotilde Armand: Domnule președinte, nu mă lăsați să spun ce am de spus?

Daniel Ciungu: Doamna primar, nu suntem la acel subiect încă.

Clotilde Armand: Adică dumneavoastră mă cenzurați? Îmi spuneți ce am voie să spun și ce nu am voie să spun? În momentul în care sunteți de acord să spun ce am de spus, mă chemați și vin, da? Mulțumesc!

Daniel Ciungu: Am înțeles, doamna primar. Ar fi frumos să rămâneți cu noi tot timpul, să fiți prezentă, ca un primar implicat, dar alegeți să veniți când vi se pare normal… Dacă dumneavoastră alegeți să părăsiți sala, sunt de acord ca și consilierii. De ce să fim noi la muncă 10-12 ore, în timpul iernii, când dumneavoastră plecați?