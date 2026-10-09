Președintele Nicușor Dan a programat o ședință de lucru la Palatul Cotroceni cu patru miniștri, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, Iulia Matei. Discuțiile vizează Cadrul Financiar Multianual al UE și pregătirea reuniunii Consiliului European din 15 și 16 octombrie 2026.

La întâlnire nu a fost convocat premierul interimar Ilie Bolojan. Reuniunea are loc într-o perioadă în care România nu are un Guvern cu puteri depline, iar negocierile europene privind viitorul buget al Uniunii și măsurile economice se află printre temele importante de pe agenda liderilor europeni.

Potrivit Administrației Prezidențiale, la discuții participă viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu.

Lor li se alătură șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, Iulia Matei.

Administrația Prezidențială a anunțat tema întâlnirii prin următoarea formulare: „Ședință de lucru cu viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, Iulia Matei, pe tema Cadrului Financiar Multianual, în vederea reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie 2026”.

Premierul interimar Ilie Bolojan nu figurează printre participanții anunțați pentru această reuniune.

Președintele Consiliului European, António Costa, a convocat liderii statelor membre pentru o reuniune programată la Bruxelles, în zilele de 15 și 16 octombrie 2026. Discuțiile vor viza provocările economice cu care se confruntă Uniunea Europeană, competitivitatea și efectele prețurilor ridicate la energie.

Potrivit informațiilor prezentate în scrisoarea de invitație, liderii europeni urmează să discute despre măsuri temporare și specifice pentru diminuarea efectelor costurilor energetice asupra populației și mediului de afaceri. Totodată, reuniunea va urmări stabilirea unor direcții pentru Comisia Europeană.

Un alt subiect important de pe agenda summitului îl reprezintă aplicarea strategiei europene de competitivitate pentru perioada 2026-2027. Discuțiile vor urmări inclusiv implementarea agendei „O Europă, o piață”, considerată un element important pentru consolidarea pieței unice și a economiei europene.

La reuniune vor participa liderii celor 27 de state membre, alături de președinta Parlamentului European. Aceștia vor evalua evoluțiile economice și măsurile necesare pentru consolidarea competitivității blocului comunitar.

Cadrul Financiar Multianual reprezintă o miză importantă pentru România

Negocierile privind Cadrul Financiar Multianual, care stabilește prioritățile bugetare și limitele cheltuielilor Uniunii Europene pe termen lung, reprezintă un alt punct important al discuțiilor europene.

Pentru România, pregătirea acestor negocieri presupune stabilirea priorităților naționale și coordonarea pozițiilor instituțiilor implicate. Întâlnirea de la Cotroceni are ca obiectiv pregătirea participării României la discuțiile europene din 15 și 16 octombrie, într-un context marcat de provocări economice și de negocieri privind viitorul buget al Uniunii.