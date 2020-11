Andreea Mantea este în prezent cea mai importantă vedetă de la Kanal D, emisiunea ei având cifre modeste în tabelurile cu audiența. Puțini sunt cei care știu că bruneta, deși strălucește pe „sticlă”, nu a strălucit la fel de tare și școală.

Vedeta s-a născut chiar în București, pe 20 septembrie 1986. A absolvit liceul Sfântul Pantelimon, fiind o elevă mediocră și abia a luat nota 7.40 la bacalaureat, după ce era să pice proba orală de limba română, unde a obținut doar 5,5.

La scris, prezentatoare a stat mult mai bine și a luat 8.30. Au urmat apoi 9.60 la educație fizică, 8 la limba engleză, la sociologie, 5.70, iar la geografie, 7.85.

Lansarea din Libertatea și primul loc de muncă

Mai târziu, Andreea a apărut în ziarul Libertatea, ca fata de la pagina 5 și a câștigat și Miss Playboy, după ce a pozat complet goală. Fire ambițioasă, a vrut să aibă și studii superioare și a a absolvit Facultatea de Relații Economice Interne și Internaționale la o facultate privată.

Imediat ce a terminat clasa a noua, la doar 15 ani, Andreea s-a angajat ca picoliță pentru a face bani. „După ce am prins câteva joburi și mi-am dat seama că în felul acesta câștigam în câteva zile cât într-o lună întreagă de servit la masă, mi-am zis ca asta vreau să fac. Tocmai începea anul școlar, așa că am renunțat la postul de la restaurant și-am rămas numai cu slujba de model”, mărturisea Andreea în urmă cu câţiva ani, conform Cancan.

Adevărul despre relația sa

Andreea Mantea a ținut să explice cum decurge noua ei relație, după răspunsul ambiguu al iubitului ei. Ea le-a dezvăluit internauților că a decis să nu mai vorbească despre viața ei sentimentală, decizia fiiind una inspirată până acum.

„Nu-l ascund! Pur și simplu am ales să nu mai vorbesc despre viața mea personală. N-a fost ceva ce mi-am propus. Cred că am îmbătrânit. Odată cu vârsta vine și maturitatea. N-am stat să mă axez că am sau n-am, că merge sau nu merge. La câte probleme am avut până acum…unde ajungeam?

Decât să-mi văd numele scris cu tot felul de povești d-astea. Odată cu vârsta te axezi pe ce e mai important. Cred că pur și simplu mi-a fost teamă. Am alte lucruri pe care să mă concentrez, și anume să-l cresc pe David. Îmi e bine așa, cred că ăsta este răspunsul. De ce să schimb ceva care merge?”, a spus Andreea Mantea în ultimul său videoclip postat pe Youtube,