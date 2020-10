Deși este o persoană publică, fiind prezentatoarea unei cunoscute emisiuni TV, dar și o femeie care a realizat tot ce și-a propus, Andreea Mantea pare din ce în ce mai înfloritoare în ultima vreme. Prezentatoarea, care este o mamă fericită. nu vrea ca viața sa intimă să fie cunoscută, astfel că face tot posibilul să țină tot ce face în secret.

De exemplu, este vorba de relația de dragoste pe care o are, partenerul ei fiind în umbră tot timpul.

„Nu-l ascund! Să știți că nu-l ascund! Te ascund?

Deoarece relația lor nu a fost mediatizată, cuplul și-a putut petrece timpul liber în linișt. Andreea Mantea a postat recent pe canalul său de YouTube un clip în care a răspuns întrebărilor fanilor, una dintre ele vizând relația secretă a vedetei. Ei au întrebat-o de ce își ascunde partenerul. Andreea Mantea a răspuns imediat .

„Nu-l ascund! Să știți că nu-l ascund! Te ascund?. A fost întrebat iubitul Andreei Mantea chiar de către ea, el aflându-se în spatele camerei de filmat. Iubitul nevăzut a avut un răspuns ezitant, aprobând într-un fel spusele internauților, potrivit cancan.ro.

„Nu mai vorbesc despre viața mea personală”

Andreea Mantea a ținut să explice cum decurge noua ei relație, după răspunsul ambiguu al iubitului ei. Ea le-a dezvăluit internauților că a decis să nu mai vorbească despre viața ei sentimentală, decizia fiiind una inspirată până acum.

„Nu-l ascund! Pur și simplu am ales să nu mai vorbesc despre viața mea personală. N-a fost ceva ce mi-am propus. Cred că am îmbătrânit. Odată cu vârsta vine și maturitatea. N-am stat să mă axez că am sau n-am, că merge sau nu merge. La câte probleme am avut până acum…unde ajungeam?

Decât să-mi văd numele scris cu tot felul de povești d-astea. Odată cu vârsta te axezi pe ce e mai important. Cred că pur și simplu mi-a fost teamă. Am alte lucruri pe care să mă concentrez, și anume să-l cresc pe David. Îmi e bine așa, cred că ăsta este răspunsul. De ce să schimb ceva care merge?”, a spus Andreea Mantea în ultimul său videoclip postat pe Youtube, potrivit cancan.ro.

Andreea Mantea ,dezvaluiri socante:-nu suport sa ma vad.